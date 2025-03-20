Рассказываем, как хранить муку, чтобы не завелись жучки, и какую тару для этого использовать.

Рачительные хозяйки и хозяева всегда стараются запастиcь сахаром и мукой. Но иногда сталкиваются с проблемой - как все это хранить? С сахаром дело обстоит немного проще, но вот в муке часто заводятся всякие жучки-червячки. Давайте разберемся, как хранить муку в домашних условиях, в чем лучше и где ее хранить и как уберечь от насекомых.

В чем хранить муку и где

Многие хранят этот продукт в кухонном шкафчике в магазинной упаковке или полиэтиленовом кульке. Однако со временем в муке заводятся жучки, которые умеют "дырявить" как и бумажную упаковку, так и целлофан.

Чтобы этого не произошло, следует придерживаться нескольких правил:

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хранить муку лучше всего при температуре 15-18°C в сухом, хорошо проветриваемом, помещении без посторонних запахов и влажности не выше 70% - продукт легко "напитывает" запахи и может становиться непригодным из-за избытка влаги;

в сухом, хорошо проветриваемом, помещении без посторонних запахов и - продукт легко "напитывает" запахи и может становиться непригодным из-за избытка влаги; хорошо сохраняется мука в тканевых мешочках (из натуральной ткани), хотя можно оставить ее и в бумажном, но оба нужно плотно закрыть, а сверху надеть полиэтиленовый пакет и завязать;

есть вариант получше - пересыпать муку в стеклянную или металлическую тару, но перед тем, как хранить муку в стеклянной банке (или металлической), плотно накройте ее крышкой, как уже говорили, продукт имеет свойство впитывать посторонние запахи и влагу.

Можно ли хранить муку в пластиковом контейнере или пластиковых бутылках? Можно, но непродолжительное время, а сама тара должна герметично закрываться. Перед тем, как хранить муку в пластиковых бутылках или контейнере также убедитесь, чтобы они не имели посторонних запахов и были полностью сухими. Время от времени проверяйте состояние муки - не задохнулась ли, и пересыпайте, чтобы дать ей "подышать".

Если с пакетом или двумя муки все понятно, то как хранить муку в большом количестве? Если это фасованные пакеты по 1 кг, то их можно положить в деревянный ящик и пересыпать тимьяном, полынью или даже календулой - это убережет от жучков.

Как хранить муку в мешках? Здесь работает то же правило: температура и влажность должны быть в допустимых пределах, а если мешок открыт, то после каждого использования его нужно плотно закрывать. Поставить мешок с мукой можно в кладовой, если она есть в доме. Также некоторые хозяева прибегают к небольшой хитрости: помещают мешок с мукой в большую эмалированную кастрюлю и, тем самым, защищают ее еще и от посягательств грызунов.

Кстати, о том, где хранить муку - опытные хозяйки тару с мукой часто ставят в холодильник, там для нее вполне подходящая температура, или же в морозилку. Единственный момент, о котором стоит побеспокоиться - это, чтобы мука на набралась влаги, поэтому ее нужно пересыпать в стекло или герметичный пластик.

Можно ли хранить муку на балконе? Да, но только в зимнее время, если там нет мороза и не под прямым солнцем.

Что нужно положить в муку, чтобы не заводились жучки

Современные жучки, мучные червячки и моль порой бывают очень ушлые и им удается забраться даже в очень хорошо упакованный пакет с мукой, а порой даже герметичную банку. Они не только сами едят муку, но и портят ее, так как оставляют после себя продукты жизнедеятельности. После такого муку остается только выбросить. Что делать в этом случае?

Есть несколько проверенных способов:

в тару с мукой положите несколько неочищенных зубчиков чеснока - запах спугнет насекомых;

рядом с мукой поставьте баночки со специями - черным или красным перцем, лавровым листом - они сработают аналогично;

сделайте мешочки с пахучими травами - чабрецом, полынью, кардамоном - и также положите их к муке.

Кроме этого, некоторые хозяйки перед хранением прогревают муку в духовке в течение 15 минут или же отправляют на 15 минут в морозилку - делают своеобразную "профилактику". Затем муку можно разложить по банкам или же расфасовать по полотняным мешочкам, предварительно вымоченных в солевом растворе (2 ст. л. соли /литр воды).

Сколько можно хранить муку

Мука, как и любой другой продукт, имеет свой срок годности.

В хороших условиях пшеничную муку можно хранить и несколько лет, но оптимальный срок ее хранения - около 9 месяцев. Ржаную советуют хранить около полугода, кукурузную или льняную - 3-6 месяцев.

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