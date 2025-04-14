Эти растения могут жить десятки лет.

Если вы хотите приобрести комнатное растение и хотите, чтобы оно служило как можно дольше, то стоит знать, какие из них нужно выбирать. Поэтому эксперт по комнатным растениям Тениелль Джордисон назвала для издания Homes and Gardens 9 вазонов, которые будут радовать ваш глаз в течение многих лет.

По ее словам, чтобы комнатные растения жили дольше, нужно избегать распространенных ошибок в уходе за ними. Чрезмерный полив или неправильное освещение могут привести к гибели комнатного растения, даже если его считают одним из самых долговечных.

Монстера деликатесная

Джордисон рассказала, что это растение может достигать максимальной высоты до восьми метров и иметь размах листьев около двух метров. Такие эффектные комнатные растения могут жить несколько десятилетий и даже 50 лет. Эксперт отметила, что они прекрасно подходят для того, чтобы создать "джунгли" в вашем доме.

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"Монстеры легко поддерживать живыми, если обеспечить им хорошее освещение и поддерживать равномерную влажность. Они не должны стоять в воде, но и не должны быть полностью пересушенными", - добавила эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф.

Традесканция "Нанук"

Неприхотливым в уходе растением является традесканция Нанук, которая имеет пурпурные листья, благодаря чему она является одним из лучших пестролистных комнатных растений, говорит Джордисон. Также, по словам эксперта, она растет очень быстро.

"Чтобы выращивать традесканцию дольше, выберите светлое место и следите за тем, чтобы она не переувлажнялась. Слишком много влаги может привести к тому, что листья станут коричневыми, что часто приводит к тому, что многие люди успешно выращивают "Нанук" только в течение нескольких лет", - предупредила она.

Китайский вечнозеленый

По словам специалиста, китайские вечнозеленые растения живут более десяти лет. Также им не нужно много света, поэтому они хорошо переносят теневые места в доме и могут пережить периоды засухи.

"Однако, если вы заметили, что ваш китайский вечнозеленый куст желтеет, это признак того, что он, вероятно, нуждается в пересадке. По моему опыту, вам нужно будет пересаживать его в больший контейнер каждые несколько лет", - подчеркнула Джордисон.

Змееголовник

Змееголовники являются одними из самых популярных комнатных растений, ведь они очищают воздух, приспосабливаются к различным средам и выдерживают сложные условия. Таким образом они могут цвести в течение 25 лет.

"Ухаживайте за змеевидными растениями, разместив их в светлом и влажном месте, например, в ванной комнате. Однако они так же хорошо будут расти и в более сухой среде. Если вы заметили, что ваш змееголовник погибает, это, скорее всего, связано с общими проблемами змееголовников - например, чрезмерным поливом, что вызывает гниение корней комнатных растений", - добавила эксперт.

Хлорофитум хохлатый или паутинные растения

Если правильно ухаживать за паутинными растениями, то они могут жить более десяти лет. Некоторые виды таких растений могут процветать даже 50 лет, говорит специалист.

"Часто паутинные растения буреют на кончиках, но вы можете удалить их, обрезав ножницами", - заметил владелец одного из питомников растений Алекс Кантор.

Плющ

Также Джордисон советует попробовать вырастить и ухаживать за плющом, который может служить даже сотни лет.

"Это классический выбор для каскадного комнатного растения, и если оно растет в правильном месте, оно будет только продолжать расти. Хотя плющ предпочитает светлые места, он будет счастлив и в затененном уголке дома. Однако, чем больше света он получает, тем быстрее растет", - отметила эксперт.

Фикус

Это растение может прожить 10-15 лет, ведь неприхотливо в уходе. Однако главным правилом для фикуса является наименьшее количество изменения их расположения.

"Они не любят, когда их часто перемещают. Также будьте осторожны с поливом. Если они слишком влажные или слишком сухие, у них начнут желтеть листья", - предупредила Лиза Элдред Штайнкопф.

Алоэ вера

По словам автора материала, алоэ вера обычно может прожить 10-20 лет, поскольку не прихотлива, не требует особого внимания, кроме периодического полива.

"Возможно, вы захотите обрезать алоэ вера, когда она разрастется, поскольку ее колючие листья могут стать опасными в вашем пространстве. Тем не менее, уход за алоэ очень полезен. Это комнатное растение с лечебными свойствами и множеством неожиданных способов применения алоэ вера, которые стоит исследовать", - заверила эксперт.

Красавица (денежное дерево)

Джордисон отметила, что эти растения могут жить до 50 лет. Однако не стоит забывать пересаживать денежное дерево, когда оно становится больше.

"Лучшее место для него - полное солнце, иначе он разовьёт вытянутые ветви, которые будут слабыми и будут увядать", - подытожила Лиза Элдред Штайнкопф.

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