Черный кофе и эспрессо - два популярных напитка, но каждый из них содержит разное количество кофеина и антиоксидантов.

При сравнении порций одинакового размера, эспрессо содержит больше кофеина и антиоксидантов в целом, пишет Verywellhealth. Отмечается, что эспрессо может обладать большей антиоксидантной активностью на порцию. В исследовании указывается, что эспрессо содержит вдвое больше полифенолов, чем другие виды кофе.

Эспрессо обладает более высокой антиоксидантной активностью. Антиоксиданты в эспрессо могут обладать большей способностью нейтрализовать свободные радикалы.

Однако редко кто пьет всего 30 мл черного кофе. Эспрессо обычно подают в 30 мл.

Следовательно, более высокое содержание кофеина и антиоксидантов, а также их активность, могут быть связаны с меньшим объемом эспрессо, а не с самим напитком.

Если сравнить чашку черного кофе объемом 240 мл с 30 мл эспрессо, то в черном кофе содержание кофеина и антиоксидантов выше.

Что такое черный кофе?

Черный кофе готовят путем заваривания молотых кофейных зерен в горячей воде. Этот напиток характеризуется темным цветом, горьковатым вкусом и характерным кофейным ароматом.

Что такое эспрессо?

Эспрессо - это кофейный напиток, приготовленный путем пропускания горячей воды под высоким давлением через мелко молотые обжаренные кофейные зерна.

Этот способ заваривания позволяет получить небольшую, концентрированную порцию кофе, характеризующуюся интенсивным вкусом, насыщенным ароматом и пенкой.

В отличие от других способов приготовления кофе, эспрессо отличается высокой концентрацией растворимых кофейных веществ, на которую влияют температура воды, давление, степень помола и пропорции заваривания.

Черный кофе против эспрессо: пищевая ценность

Чашка черного кофе содержит 96 миллиграммов (мг) кофеина, что больше, чем 63 мг в порции эспрессо.

Питательные вещества в 30 граммах черного кофе и эспрессо:

Черный кофе / эспрессо

Калорийность: менее 1 / 2,5

Кофеин: 12 мг на 30 граммов / 63 мг на 30 граммов

Полифенолы: 20–40 мг / 60–90 мг

Большинство взрослых могут безопасно потреблять 400 мг кофеина в день, что примерно эквивалентно двум-трем чашкам кофе по 350 мл.

Во время беременности луше пить не больше 200 мг кофеина в день.

Издание отметило, что организм быстро всасывает кофеин в кровоток, при этом большая часть этого происходит в желудочно-кишечном тракте, включая ротовую полость и желудок. В отличие от других продуктов, печень не вносит существенного вклада в метаболизм кофеина.

