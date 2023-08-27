Александр Авраменко также привел несколько остроумных украинских поговорок.

Известный языковед Украины Александр Авраменко раскрыл перевод остроумного фразеологизма "пеняй на себя", который пришел к нам с российского языка.

Сначала Авраменко объяснил, в каком контексте следует использовать это выражение в очередном экспресс-уроке.

"Представьте, что вы принесли домой, например, скисшее молоко. Что ж, "пеняйте на себя"? Нет, "пенять на себя"- это российское выражение. В нашем языке на этот случай есть свой колоритный фразеологизм: "бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте",- пояснил Авраменко.

Также он раскрыл еще несколько остроумных украинских поговорок: "кому весілля, а курці - смерть". Этой фразой можно заменить российское выражение "кому счастье, а кому несчастье".

"Кому как, а бутылка молока - не такое уж и сокровище. Нервы из-за скисшего молока "выеденного яйца не стоят". Да? А вот нет! Опять же, это российское выражение. На украинском следует сказать "ті нерви не варті дірки з бублика",- указал учитель.

Авраменко раскрыл, как справиться с любимым напитком - кофе

Напомним, в одном из уроков "украинизации" нации учитель Авраменко рассказал о правильном использовании слов, когда мы готовим себе чашечку кофе. Филолог объяснил, как правильно говорить - "варити" или "заварити" напиток, а также добавил, что для определенной ситуации-действия подходит свой вариант.

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