Самый известный филолог Украины привел еще несколько интересных фразеологизмов для повседневного общения на украинском языке.

Топ-филолог Украины Александр Авраменко продолжает "украинизацию" нации. В рамках очередного экспресс-урока учитель раскрыл правильный перевод фразы "утро вечера мудренее".

Также Авраменко посоветовал еще ряд интересных фразеологизмов для повседневного общения на "Сніданок з 1+1".

""Утро вечера мудренее" - значение этого выражения таково - лучше отложить важное решение до утра следующего дня, то есть принимать важные решения нужно "на свежую голову". На украинском "утро вечера мудреней" звучит так:"мати-ніч дасть пораду",- рассказал учитель.

Авраменко напомнил, фразеологизмы - устойчивые, информативно вместительные и часто остроумные соединения слов в украинском языке. Чтобы придать эмоций разговору можно использовать фразы:

" поспішиш - людей насмішиш " - крылатая фраза о том, что лучше потратить на что-то больше времени;

" - крылатая фраза о том, что лучше потратить на что-то больше времени; " у свинячий голос " - метко сказать в контексте, когда не вовремя что-то сделано;

" - метко сказать в контексте, когда не вовремя что-то сделано; "дорога крашанка до Великодня" - антоним к предыдущему фразеологизму - его говорят, когда, дело сделано в нужное время;

Напоследок Авраменко призвал украинцев усердно изучать язык, который нам передали наши предки.

Правильно ли "бажати удачі" - совет от языковеда Авраменко

Ранее мы раскрыли один из секретов Авраменко о том, как правильно "бажати удачі" друг другу удачи и уместно ли употреблять слово "удача" в украинском языке. Также учитель объяснил, какая разница между "удачею" и "вдачею".

Также филолог научил украинцев правильно переводить фразеологизм "насильно мил не будешь".

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