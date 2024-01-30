Красивое приветствие на украинском языке - фразы и слова / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Многие жители Украины, даже русскоязычные, стараются в быту переходить на украинский язык. К сожалению, при попытке перевести некоторые слова люди сталкиваются с понятием суржика - искаженных украинских слов. УНИАН подскажет, как на украинском "Здравствуйте" или "Привет", а также предложит очень красивые формы приветствия.

Как сказать "Здравствуйте" на украинском - варианты

Для того чтобы в обществе вас правильно поняли, а также восхищались вашим знанием языка, важно использовать в речи грамотные словоформы. Если вам нужно с кем-нибудь поздороваться, рекомендуем использовать такие слова и фразы:

  • Доброго дня!
  • Добридень!
  • На добридень!
  • Привіт!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вітати вас!
  • Радий вас бачити!
  • Моє шанування!
  • Моє шануваннячко!
  • Доброго здоров'я!
  • Доброго здоров'ячка!
  • Здоров!
  • Здоров був!
  • Здоровенькі були!
  • Ласкаво просимо!
  • Доброго ранку!
  • Доброго вечора!
  • Добривечір!
  • Доброї ночі!
  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Боже помагай!

Конечно, универсальный вариант, как поздороваться на украинском - это произнести фразу "Слава Україні!", на которую собеседник должен ответить "Героям Слава!", хотя иногда этот ответ используется, как приветствие. Особенно это важно сейчас, во время войны - так украинцы поддерживают друг друга и прославляют свою страну и ее героев.

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Как на украинском "Здравствуйте" говорить нельзя - ошибки

Поздороваться на украинском языке несложно, гораздо труднее - перестать использовать в своей речи суржик и неправильные формы слов. Изучите список ниже, чтобы слова и фразы лились, словно ручей, а не просто были топорным переводом русских приветствий:

  • прівєт;
  • здрастє;
  • як дєла?;
  • какіє люді;
  • шо новєнького?;
  • яка встрєча.

Так же точно не стоит использовать и фразы, необходимые для прощания, такие как: "Всього харошого", "Досвіданія" и "Пака". Если такие речевые обороты будут в вашем лексиконе, вряд ли в приличном обществе вас воспримут всерьез.

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