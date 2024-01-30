Многие жители Украины, даже русскоязычные, стараются в быту переходить на украинский язык. К сожалению, при попытке перевести некоторые слова люди сталкиваются с понятием суржика - искаженных украинских слов. УНИАН подскажет, как на украинском "Здравствуйте" или "Привет", а также предложит очень красивые формы приветствия.
Как сказать "Здравствуйте" на украинском - варианты
Для того чтобы в обществе вас правильно поняли, а также восхищались вашим знанием языка, важно использовать в речи грамотные словоформы. Если вам нужно с кем-нибудь поздороваться, рекомендуем использовать такие слова и фразы:
- Доброго дня!
- Добридень!
- На добридень!
- Привіт!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вітати вас!
- Радий вас бачити!
- Моє шанування!
- Моє шануваннячко!
- Доброго здоров'я!
- Доброго здоров'ячка!
- Здоров!
- Здоров був!
- Здоровенькі були!
- Ласкаво просимо!
- Доброго ранку!
- Доброго вечора!
- Добривечір!
- Доброї ночі!
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Боже помагай!
Конечно, универсальный вариант, как поздороваться на украинском - это произнести фразу "Слава Україні!", на которую собеседник должен ответить "Героям Слава!", хотя иногда этот ответ используется, как приветствие. Особенно это важно сейчас, во время войны - так украинцы поддерживают друг друга и прославляют свою страну и ее героев.
Как на украинском "Здравствуйте" говорить нельзя - ошибки
Поздороваться на украинском языке несложно, гораздо труднее - перестать использовать в своей речи суржик и неправильные формы слов. Изучите список ниже, чтобы слова и фразы лились, словно ручей, а не просто были топорным переводом русских приветствий:
- прівєт;
- здрастє;
- як дєла?;
- какіє люді;
- шо новєнького?;
- яка встрєча.
Так же точно не стоит использовать и фразы, необходимые для прощания, такие как: "Всього харошого", "Досвіданія" и "Пака". Если такие речевые обороты будут в вашем лексиконе, вряд ли в приличном обществе вас воспримут всерьез.