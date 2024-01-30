Каждый украинец должен знать, как сказать "Здравствуйте" на украинском, чтобы было приятно и грамотно.

Многие жители Украины, даже русскоязычные, стараются в быту переходить на украинский язык. К сожалению, при попытке перевести некоторые слова люди сталкиваются с понятием суржика - искаженных украинских слов. УНИАН подскажет, как на украинском "Здравствуйте" или "Привет", а также предложит очень красивые формы приветствия.

Как сказать "Здравствуйте" на украинском - варианты

Для того чтобы в обществе вас правильно поняли, а также восхищались вашим знанием языка, важно использовать в речи грамотные словоформы. Если вам нужно с кем-нибудь поздороваться, рекомендуем использовать такие слова и фразы:

Доброго дня!

Добридень!

На добридень!

Привіт!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вітати вас!

Радий вас бачити!

Моє шанування!

Моє шануваннячко!

Доброго здоров'я!

Доброго здоров'ячка!

Здоров!

Здоров був!

Здоровенькі були!

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Доброго вечора!

Добривечір!

Доброї ночі!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Боже помагай!

Конечно, универсальный вариант, как поздороваться на украинском - это произнести фразу "Слава Україні!", на которую собеседник должен ответить "Героям Слава!", хотя иногда этот ответ используется, как приветствие. Особенно это важно сейчас, во время войны - так украинцы поддерживают друг друга и прославляют свою страну и ее героев.

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Как на украинском "Здравствуйте" говорить нельзя - ошибки

Поздороваться на украинском языке несложно, гораздо труднее - перестать использовать в своей речи суржик и неправильные формы слов. Изучите список ниже, чтобы слова и фразы лились, словно ручей, а не просто были топорным переводом русских приветствий:

прівєт;

здрастє;

як дєла?;

какіє люді;

шо новєнького?;

яка встрєча.

Так же точно не стоит использовать и фразы, необходимые для прощания, такие как: "Всього харошого", "Досвіданія" и "Пака". Если такие речевые обороты будут в вашем лексиконе, вряд ли в приличном обществе вас воспримут всерьез.

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