Что делать, если сломался бегунок на молнии, и как быстро починить механизм - узнайте в материале УНИАН.

Молния - популярный тип застежек, который часто используется на сумках, рюкзаках, куртках и других элементах гардероба. Иногда такие застежки ломаются или выскакивают из механизма - приходится их чинить. УНИАН расскажет, как поджать молнию на сумке или куртке, чтобы не обращаться в мастерскую.

Как можно починить молнию самостоятельно

Если вы понимаете, что причина сломанной молнии в бегунке, то легко сможете починить механизм обычными плоскогубцами. Вам нужно:

оттянуть собачку до нижнего края изделия и расстегнуть застежку;

захватить плоскогубцами нижний и верхний края замка;

аккуратно сжать края так, чтобы не сломать бегунок.

Такую процедуру можно делать дважды - если чаще, то механизм сотрется и сломается, в итоге потребуется полная замена бегунка.

На некоторых вещах производители устанавливают пластмассовые бегунки - тогда вопрос о том, как починить застежку на сумке, становится более актуальным. Пластмасса - материал менее выносливый и более хрупкий, однако, он тоже поддается корректировке плоскогубцами. Действовать в этом случае нужно по принципу, описанному выше, но аккуратнее - пластмассу легче сломать.

Как починить замок на сумке с помощью вилки, скрепки или булавки

Оригинальный способ, который спасает в критических ситуациях - быстрый ремонт механизма с помощью подручных средств. Если застежка вышла из строя, вы можете воспользоваться вилкой:

как-нибудь зафиксировать столовый прибор;

вставить ее между 1 и 4 зубчиком (2 и 3 "насадить" на вилку);

продеть обе части молнии в бегунок;

аккуратно достать вилку.

Также подойдут скрепка или булавка, но здесь принцип другой - продеть изделия сквозь ткань и бегунок, а затем соединить части скрепки или булавки между собой. Конечно, навсегда такой "ремонт" оставлять не стоит, зато в форс-мажорной ситуации он вас точно спасет.

Как вставить бегунок в молнию на сумке или куртке

Если у вас нет возможности отнести вещь в мастерскую, то вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

новая молния с бегунком;

нитки и иголка;

плоскогубцы;

ножницы.

Далее вам нужно снять или отрезать ограничитель с одной стороны молнии, разрезать утолщение тесьмы на уровне замка. Покачивая, снять замок и вставить новый бегунок под углом - сначала в одну половинку, а потом - во вторую. Место рассечения ткани аккуратно зашить иголкой с ниткой.

Полезный лайфхак: для того, чтобы замок снимался легче, его можно смазать маслом или вазелином.

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