Молния - популярный тип застежек, который часто используется на сумках, рюкзаках, куртках и других элементах гардероба. Иногда такие застежки ломаются или выскакивают из механизма - приходится их чинить. УНИАН расскажет, как поджать молнию на сумке или куртке, чтобы не обращаться в мастерскую.
Как можно починить молнию самостоятельно
Если вы понимаете, что причина сломанной молнии в бегунке, то легко сможете починить механизм обычными плоскогубцами. Вам нужно:
- оттянуть собачку до нижнего края изделия и расстегнуть застежку;
- захватить плоскогубцами нижний и верхний края замка;
- аккуратно сжать края так, чтобы не сломать бегунок.
Такую процедуру можно делать дважды - если чаще, то механизм сотрется и сломается, в итоге потребуется полная замена бегунка.
На некоторых вещах производители устанавливают пластмассовые бегунки - тогда вопрос о том, как починить застежку на сумке, становится более актуальным. Пластмасса - материал менее выносливый и более хрупкий, однако, он тоже поддается корректировке плоскогубцами. Действовать в этом случае нужно по принципу, описанному выше, но аккуратнее - пластмассу легче сломать.
Как починить замок на сумке с помощью вилки, скрепки или булавки
Оригинальный способ, который спасает в критических ситуациях - быстрый ремонт механизма с помощью подручных средств. Если застежка вышла из строя, вы можете воспользоваться вилкой:
- как-нибудь зафиксировать столовый прибор;
- вставить ее между 1 и 4 зубчиком (2 и 3 "насадить" на вилку);
- продеть обе части молнии в бегунок;
- аккуратно достать вилку.
Также подойдут скрепка или булавка, но здесь принцип другой - продеть изделия сквозь ткань и бегунок, а затем соединить части скрепки или булавки между собой. Конечно, навсегда такой "ремонт" оставлять не стоит, зато в форс-мажорной ситуации он вас точно спасет.
Как вставить бегунок в молнию на сумке или куртке
Если у вас нет возможности отнести вещь в мастерскую, то вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Для этого вам понадобятся:
- новая молния с бегунком;
- нитки и иголка;
- плоскогубцы;
- ножницы.
Далее вам нужно снять или отрезать ограничитель с одной стороны молнии, разрезать утолщение тесьмы на уровне замка. Покачивая, снять замок и вставить новый бегунок под углом - сначала в одну половинку, а потом - во вторую. Место рассечения ткани аккуратно зашить иголкой с ниткой.
Полезный лайфхак: для того, чтобы замок снимался легче, его можно смазать маслом или вазелином.