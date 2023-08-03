Авраменко подчеркнул, что правильно говорить не "простынь", а простирало або простирадло.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно называть легкий чехол на одеяло, который часто называют суржиковым "пидодияльник".

"Запомните, не "пидодияльник", а пидковдра. Если мы уже упомянули пододеяльник, то напомню вам названия других видов постельного белья. Чехол из ткани, который на девают на подушку называется наволокой или наволочкой, а мешок, в который насыпают перья для подушки или перины называют наперником", - сказал языковед.

Авраменко подчеркнул, что правильно говорить не "простынь", а простирало або простирадло. Он акцентировал, что в слове "подушка" ударение на втором слоге, а вот слово "постель" имеет двойное ударение.

Языковые уроки от Авраменко - детали

Языковед И самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал об украинских именах. В частности, как правильно употреблять-Анна или Анна.

"Анна и Анна - два фонетических варианта одного и того же имени. В русском и болгарском языке распространен вариант Анна, а в украинском, польском и белорусском - Анна. В чешском - Гана, но с одной буквой "н". Родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится", - отметил он.

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