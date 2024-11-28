По словам диетолога, яичная лапша содержит много углеводов и быстрее переваривается из-за низкого содержания клетчатки.

Лапша может быть отличным источником полезных для организма углеводов. К тому же, некоторые виды яичной лапши обогащены дополнительными витаминами и минералами, пишет Health Digest.

"Люди, ищущие дополнительный селен, марганец и витамины группы В, могут выбрать обогащенный вариант яичной лапши, чтобы получить пользу от питательных веществ, которые помогают иммунитету, уменьшают повреждение клеток и здоровье мозга соответственно", - отмечает зарегистрированный диетолог Энджел Лук.

Как объясняет издание, 100-граммовая порция такой лапши обеспечивает 21% фолата, 10% рибофлавина и 24% рекомендуемой суточной дозы тиамина. Кроме того, в яичной лапше в три раза больше железа, чем в традиционных макаронах.

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"Яичная лапша может стать отличным вариантом для спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, пытающихся добавить больше углеводов и питательных веществ в свой рацион", - акцентируют в статье.

Согласно обзору Life за 2023 год, спортсмены с дефицитом железа могут быстрее утомляться из-за снижения количества кислорода в мышцах. И обогащенная яичная лапша может решить эту проблему, обеспечив организм необходимых железом.

А исследование 2013 года, опубликованное в Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry, показало, что добавление содержащегося в яичной лапше тиамина снижает маркеры усталости во время упражнений.

"Для людей с высокой активностью, желающих загрузиться углеводами перед соревнованиями, яичная лапша может хорошо вписаться в приемы пищи перед соревнованиями, поскольку она содержит много углеводов и быстрее переваривается из-за низкого содержания клетчатки", - добавила диетолог.

Напомним, ранее УНИАН назвал 8 преимуществ батата для здоровья.

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