Предел возможностей: могут ли истребители летать вверх ногами

Топливные системы и G-силы не позволяют пилотам оставаться перевернутыми дольше полуминуты.

Истребители могут летать вверх ногами, однако лишь на несколько секунд. Такой перевернутый полет используется на авиашоу и в боевых маневрах, но длительное время оставаться в этой позиции рискованно из-за ограничения топлива, отрицательных G-сил и конструктивных особенностей самолета, пишет Wionews.

Перевернутый полет означает движение самолета верхом к земле. Истребители поддерживают равновесие благодаря рулевым поверхностям и мощности двигателя. Этот маневр позволяет быстро выполнять трюки, уклоняться от угроз и применять тактику в бою.

Как самолеты остаются перевернутыми

Большинство современных истребителей имеют симметричные крылья и мощные двигатели. Пилоты увеличивают угол атаки, чтобы поддержать подъемную силу. Однако продолжительность перевернутого полета ограничена - достаточно для коротких маневров или быстрого перемещения.

Перевернутый полет затрудняет работу топливной системы и подачу масла. Реактивные самолеты могут оставаться вверх ногами только 10-30 секунд, после чего существует риск остановки двигателя, отмечают инженеры и пилоты.

Пилоты во время перевернутого полета испытывают "негативную перегруженность", когда кровь приливает к голове, затрудняя зрение и мышление. Костюмы против перегрузок частично помогают, но длительный полет остается опасным даже для профессионалов.

Тактическое использование в бою

Маневры вверх ногами применяются, например, во время расщепления S или избегания ракет класса "земля-воздух". Пилоты быстро меняют ориентацию самолета, чтобы избежать проблем с двигателем и G-LOC (потеря сознания).

Почему нельзя летать долго вверх ногами

Технические руководства отмечают, что большинство реактивных самолетов имеют ограничения до 30 секунд в перевернутом положении. Подача топлива, масла и кислорода оптимизирована для обычного вертикального полета.

Отчеты подтверждают, что перевернутый полет реален, но практичен только для коротких серийных маневров. Конструкторы балансируют между производительностью самолета, безопасностью и выносливостью пилота. Основные ограничения вытекают как из физики полета, так и конструкции реактивного самолета.

