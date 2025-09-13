Лидер этого рейтинга однажды смог развить скорость свыше 11 000 км/ч.

Некоторые современные реактивные самолеты способны развивать невероятно высокую скорость, которую не способны развить многие другие воздушные суда. Тем не менее продолжаются дискуссии о том, какой из них является самым быстрым.

В BBC Science Focus Magazine назвали 10 самых быстрых реактивных самолетов в истории. Лидер этого рейтинга однажды смог развить скорость свыше 11 000 км/ч.

ТОП-10 самых быстрых реактивных самолетов в мире:

NASA X-43 - 9,6 Маха (11 760 км/ч) SR-71 Blackbird - 3,3 Маха (4042 км/ч) МиГ-25 - 2,83 Маха (3466 км/ч) МиГ-31 - 2,83 Маха (3466 км/ч) F-15 - 2,5 Маха (3062 км/ч) Су-27 - 2,35 Маха (2878 км/ч) МиГ-23 - 2,35 Маха (2878 км/ч) F-14 - 2,34 Маха (2866 км/ч) МиГ-29 - 2,3 Маха (2817 км/ч) F-22 - 2,25 Маха (2756 км/ч)

Самым быстрым реактивным самолетом в истории оказался экспериментальный NASA X-43. Это беспилотный гиперзвуковой самолет, который совершил свой первый полет в 2001 году.

Всего было выпущено три таких самолета. Во время третьего полета в 2024 году этот летательный аппарат развил скорость 9,6 Маха (11 760 км/ч), что является абсолютным рекордом.

Для разгона NASA X-43 использовался разгонный блок ракеты Пегас. Самолетом-носителем выступал B-52B "Balls 8", который NASA использовало для испытания аэрокосмических аппаратов.

Второе место по скорости занимает SR-71 Blackbird, который не появлялся в небе с 1999 года. Его представили в 1966 году.

SR-71 Blackbird был разработан для полетов на больших высотах во время разведывательных миссий на протяжении всей Холодной войны. Он до сих пор держит рекорд по самому высокому продолжительному полету самолета на высоте почти 26 км, который был установлен в 1976 году.

Тройку лидеров замыкают советские истребители МиГ-25 и МиГ-31. Они совершили свои первые полеты в 1964 и 1975 году соответственно.

Эти истребители способны развивать скорость 2,83 Маха (около 3466 км/ч).

Могут ли истребители летать в космосе так же, как ракеты

Ранее в WION объяснили, могут ли истребители летать в космосе так же, как космические ракеты. В издании отметили, что они не способны выйти на орбиту.

Истребители спроектированы для полетов в атмосфере Земли, в то время как космические ракеты предназначены для полетов на огромной высоте. Более того, для выхода на орбиту требуется изменение скорости примерно на 9400 км/ч, в то время как самые быстрые современные истребители обычно развивают скорость не более 3500 км/ч.

