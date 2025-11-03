Создатели модели отметили, что необратимые деформации человеческого тела вызовут удобства современной жизни. К 2050 году люди станут толстыми, лысыми и будут иметь так называемую "технологическую шею".

Эксперты предупреждают об "эпидемии бездеятельности", поскольку образ жизни современного человека становится все более малоподвижным.

Чтобы подчеркнуть опасность чрезмерного комфорта, команда разработчиков одного изприложений для хотьбы, создала гротескную модель по имени Сэм, которая показала, как будет выглядеть обычный малоподвижный человек уже через 25 лет, пишет Dailymail.

И его запавшие глаза, тусклый цвет лица, опухшие ноги и "технологичная шея" могут заставить вас встать.

"Если вы ищете что-то пугающее, то не ищите ничего, кроме того, каким может стать будущее, если мы продолжим ставить удобство выше ежедневного движения", - написали в блоге разработчики приложения.

"Опираясь на медицинские исследования, Сэм иллюстрирует долгосрочные физические последствия и риски для здоровья, возникающие в результате жизни с ограниченной подвижностью, чрезмерным использованием экранов и привычками, обусловленными удобством", - отмечается в сообщении.

Увеличение веса

Когда организм неактивен, он сжигает меньше калорий и замедляет метаболизм. Со временем от этого человек поправляется, особенно в области живота, увеличивая риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Неправильная осанка

Длительное сидение или наклон над экранами способствует наклону головы вперед и искривлению верхней части спины, что также известно как "технологическая шея".

Это может привести к хронической боли в шее и плечах и со временем затруднить поддержание правильной осанки.

Скованность суставов, артрит и ограниченная подвижность

Регулярные движения поддерживают смазку и гибкость суставов, но длительное сидение нарушает этот процесс. Без нормального движения суставы могут стать жесткими, болезненными и менее подвижными, особенно в тазобедренных и коленных суставах.

Со временем хроническая малоподвижность увеличивает риск дегенеративного артрита, поскольку хрящ, смягчающий кости, изнашивается, что приводит к отекам и длительной скованности.

Отечность лодыжек/стоп и варикозное расширение вен

Длительное сидение замедляет кровоток и ухудшает кровообращение. Это может привести к накоплению жидкости в лодыжках и стопах, что приводит к отекам, варикозному расширению вен и, в более серьезных случаях, к повышенному риску образования тромбов.

Преждевременное старение

Исследования показывают, что воздействие синего света и постоянное щурение при взгляде на цифровые устройства могут вызывать признаки преждевременного старения и гиперпигментацию кожи.

Истончение/выпадение волос

Хронический стресс, плохое кровообращение и плохое питание, которые часто встречаются при малоподвижном образе жизни, снижают поступление кислорода и питательных веществ к коже головы, ослабляя волосяные фолликулы и ускоряя истончение волос.

Цифровое напряжение глаз и нечеткое зрение

Чрезмерное использование экрана снижает частоту моргания и заставляет глаза слишком долго фокусироваться на одном расстоянии. Это в конечном итоге приводит к покраснению, сухости, нечеткому зрению, головным болям и трудностям с фокусировкой.

Проблемы с кожей (экзема, тусклый цвет лица, темные круги)

Снижение кровообращения означает, что к коже поступает меньше кислорода и питательных веществ, что может привести к ухудшению состояния сосудов.

Это может проявляться в обострениях экземы, тусклом цвете лица и темных кругах вокруг глаз.

Другие эффекты, не отображенные в проекции:

Они могут включать повышенный уровень стресса, тревожности и симптомов депрессии, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.

