Такой завтрак способствует здоровью кишечника и мозга.

В какой-то степени то, как долго мы проживем, не зависит от нас. Однако мы можем хотя бы попытаться подстраховаться, ведя здоровый образ жизни, и завтрак является неотъемлемой его частью. Как пишет Parade, одно из научных исследований утверждает, что лучший завтрак для долголетия - не тосты, не йогурт и омлет, а обычная овсянка.

Это подтверждает исследование в журнале American Journal of Lifestyle Medicine, в котором подробно описана жизнь нескольких людей, в том числе 105-летней женщины. Одним из ключевых этапов ее утреннего распорядка был завтрак из медленно приготовленной овсянки (с орехами, финикам и соевым молоком).

Как говорит Аманда Сауседа, MS, RD, врач-диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника, стоит выбирать тот вид овсянки, который вам нравится больше всего, а также она допускает использование добавок, например яблоко, фрукты или корица.

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Она советует придерживаться среднего размера порции, которая составляет ½ чашки овса.

Преимущества овсянки на завтрак для долголетия

1. Овсянка содержит бета-глюкан и способствует здоровью кишечника.

"Бета-глюкан - это особый тип клетчатки, который не только обладает пребиотическими свойствами, но и помогает снизить уровень плохого холестерина, что означает, что он также полезен для здоровья сердца", объясняет Сауседа, ссылаясь на обзор в журнале Nutrients.

2. Кроме того, в овсянке есть витамины группы В, такие как тиамин или фолат, которые важны для поддержания энергии и здоровья мозга.

3. Она хорошо сочетается с другими продуктами, способствующими долголетию, такими как ягоды, йогурт, орехи и семечки.

4. Кроме того, овсянка стоит дешевле, чем некоторые другие продукты для завтрака.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества овсянки, она может подойти не всем.

Так, для людей с проблемами со здоровьем пищеварительной системы слишком большое количество клетчатки может привести к синдрому раздраженного кишечника и воспалительным заболеваниям кишечника. Кроме того, если в обычном рационе человека не хватает клетчатки, диетолог рекомендует постепенно включать в него продукты с клетчаткой, чтобы его кишечник мог привыкнуть.

Сауседа также рекомендует добавлять в овсянку немного белка, чтобы дольше оставаться сытым и лучше сбалансировать уровень сахара в крови. Хорошим вариантом может быть йогурт, так как вы вы получаете бонус в виде пробиотиков.

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