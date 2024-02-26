Греческий йогурт и исландский йогурт (скир) содержат меньше сахара и больше белка из-за способа их приготовления.

В последнее время производители йогуртов предлагают все большее их многообразие - йогурты с различными наполнителями, из коровьего, козьего или овечьего молока, или даже варианты с кокосовым и миндальным молоком. И выбирая среди них самый полезный, легко растеряться. .

Хотя любой вид йогурта может вписаться в здоровую диету, однако, как пишет USA Today, можно выделить два самых полезных - это греческий йогурт и исландский йогурт (скир). По словам зарегистрированного диетолога Джейми Надеу, именно эти йогурты, как правило, содержат меньше сахара и больше белка из-за способа их приготовления.

Греческий йогурт - это простой йогурт, который процеживают для удаления сыворотки или жидкости. В результате получается более густой йогурт с более концентрированным, острым вкусом. Поскольку греческий йогурт более плотный, он содержит больше белка, чем обычный, не процеженный йогурт.

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Скир также процеживается, и для его приготовления требуется гораздо больше молока, чем для обычного йогурта, поэтому в нем также много белка.

Например, 100 граммов простого йогурта содержат около 3,5 граммов белка. Та же порция греческого йогурта содержит 9 граммов белка, а скира - 10 граммов.

"Но если вам не нравится густой, острый вкус греческого и исландского йогурта - не расстраивайтесь. Поскольку все йогурты полезны, стоит выбирать тот, который лучше на вкус и вызывает желание есть его и в дальнейшем", - отмечает диетолог.

В целом йогурт является полезным перекусом или дополнением к любому приему пищи. Он содержит кальций, фосфор, цинк, селен, йод, рибофлавин и витамины B5 и B12. Исследование показало, что люди, которые регулярно едят йогурт, имеют более низкий риск ожирения и больше потребляют клетчатки, кальция, магния, калия и витамина D. Йогурт также содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.

Ранее мы рассказывали, сколько сахара можно есть без вреда для здоровья. так, взрослым стоит ограничивать количество добавленных сахаров не более чем до 6% от общего количества калорий в день. Это 6-9 чайных ложек, или около 30 граммов сахара, для рациона 2000 калорий.

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