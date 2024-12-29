Если оставить орхидеи на зиму в неподходящем месте, это может затормозить их рост и цветение

Орхидеи – достаточно требовательные растения в уходе, и даже незначительные ошибки могут привести к тому, что они прекратят радовать вас своими прекрасными цветами. В статье для GBNews специалист по орхидеям Tanner the Planter назвал распространенную ошибку, почему ваши орхидеи не цветут в "99%" случаев.

Сохранение здоровья орхидей, особенно в холодные зимние месяцы, во многом зависит от поддержания правильного баланса факторов окружающей среды. и если оставить орхидеи на зиму в неподходящем месте, это может затормозить их рост и цветение, предупреждает эксперт.

Так, садовод объяснил, что если ваши орхидеи не цветут, скорее всего виной всему одна очень распространенная ошибка в уходе - недостаток освещения.

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По его словам, цветки функционируют как комбинация солнечных батарей и аккумуляторов, поскольку они собирают и хранят энергию для цветения. Листья выступают в роли солнечных батарей, буквально преобразуя солнечный свет в энергию для растения, а корни служат аккумулятором, накапливая эту жизненно важную энергию.

"Если ваши орхидеи не цветут, я почти гарантирую, что причина кроется именно в этом. Для создания всех этих цветов требуется невероятное количество энергии и все мои консультации показывают, что в 99 процентах случаев ваше растение просто не получает достаточно яркого света", - рассказал он.

По словам экспертов Американского общества орхидей, чтобы избежать этого, цветущие орхидеи следует размещать рядом с хорошо освещенным подоконником.

Однако холодные ночи представляют опасность для нежных растений, когда они находятся рядом с окнами. Поэтому эксперты рекомендуют либо отодвигать орхидеи от окон на время холодов, либо использовать пузырчатую пленку в качестве изоляции между оконным стеклом и растениями.

Ранее эксперты назвали лучшее место в доме для цветения орхидей.

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