Американский штат Невада страдает от масштабных лесных пожаров (видео)
Губернатор Невады в связи с ситуацией немедленно объявил чрезвычайное положение в регионе и уже распорядился закрыть из соображений безопасности несколько основных магистралей.
Густой едкий дым и пламя, превращающее дома в пепел - американский штат Невада страдает от масштабных лесных пожаров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Огонь уже добрался до человеческих жилищ. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако несколько домов были выжжены дотла. Губернатор Невады в связи с ситуацией немедленно объявил чрезвычайное положение в регионе и уже распорядился закрыть из соображений безопасности несколько основных магистралей. Людям уже рекомендуют готовиться в любой момент к эвакуации.
Сейчас обуздать пламя пытаются десятки отрядов пожарных, но локализовать возгорание им пока не удается из-за мощного ветра.
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