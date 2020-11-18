Американский штат Невада страдает от масштабных лесных пожаров (видео)

17:23, 18 ноября 2020
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Губернатор Невады в связи с ситуацией немедленно объявил чрезвычайное положение в регионе и уже распорядился закрыть из соображений безопасности несколько основных магистралей.

Людям уже рекомендуют готовиться в любой момент к эвакуации / скриншот из видео
Людям уже рекомендуют готовиться в любой момент к эвакуации / скриншот из видео

Густой едкий дым и пламя, превращающее дома в пепел - американский штат Невада страдает от масштабных лесных пожаров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Огонь уже добрался до человеческих жилищ. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако несколько домов были выжжены дотла. Губернатор Невады в связи с ситуацией немедленно объявил чрезвычайное положение в регионе и уже распорядился закрыть из соображений безопасности несколько основных магистралей. Людям уже рекомендуют готовиться в любой момент к эвакуации.

Сейчас обуздать пламя пытаются десятки отрядов пожарных, но локализовать возгорание им пока не удается из-за мощного ветра.

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Автор: УНИАН

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Теги: СШАпожар
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