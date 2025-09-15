Не спешите выбрасывать жесткие полотенца, потому что их еще можно спасти.

Со временем даже самые лучшие полотенца могут стать жесткими и шершавыми. Это происходит, когда на волокнах скапливаются различные моющие средства на ткани.

Издание Cnet пишет, что даже самые жесткие полотенца можно вернуть к жизни, постирав их с помощью одного простого трюка.

Сначала загрузите в стиральную машину полотенца и выберите стирку при высокой температуре или цикл дезинфекции, если такой имеется. Затем добавьте чашку уксуса, вылив ее в отсек для стирального порошка или в барабан перед тем, как загрузить полотенца.

При этом откажитесь от использования кондиционера для белья или стирального порошка. Полотенца должны пройти весь цикл стирки только с уксусом.

Когда полотенца стирка закончится, то запустите еще один цикл стирки в том же режиме, но добавив чашку пищевой соды. Опять же, не добавляйте кондиционер для белья или стиральный порошок. Сушите полотенца при высокой температуре.

Сода и уксус удалят остатки моющих средств с полотенец, и они снова станут пушистыми и вернут свои впитывающие свойства. Чтобы полотенца оставались свежими, проводите эту процедуру раз в месяц или когда они снова станут жесткими.

