Есть в украинском языке для обозначения воспаления слизистой оболочки носа замечательное слово.

В украинском языке полно слов, которые не являются сугубо украинскими. Суржик издавна глубоко врос в нашу повседневность, и сейчас это явление встречается повсюду. Многие украинцы оправдывают то, что часто употребляют мешанину русского и украинского на обозначение тех или иных вещей. А есть те, кто нетерпеливо относится к подобному.

Так или иначе, некий "народный" язык хоть и имеет право на существование, потому что это следствие определенных исторических процессов, но он не к лицу тем, кто стремится разговаривать на хорошем украинском. Поэтому стоит чаще читать украинские книги, слушать украинские песни, смотреть украинские программы и заглядывать в словарь – и тогда точно ваш украинский будет на высоком уровне.

Скажем, сейчас до сих пор немало людей употребляют слово "насморк". Но слова "насморк" в украинском языке нет. "Дайте мені ліки від насморку", "Я сьогодні нікуди не піду, бо в мене насморк", "Як швидко вилікувати насморк народними методами", - вы, наверное, слышите то тут, то там.

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Слово "насморк" - это типичный суржик, который засоряет язык, это слово есть в перечне словаря-актисуржика. А как сказать "насморк" на украинском? Есть в украинском языке для обозначения воспаления слизистой оболочки носа единственное правильное слово - "нежить".

Вот что о слове "нежить" говорится в словаре украинского языка:

"Нежить - запалення слизової оболонки носа, що супроводжується слизисто-гнійними виділеннями, іноді чханням. Проценко нажив страшенний нежить і цілими днями не виходив з хати (Мирний, III, 1954, 254); - Я боюсь нежитю, - з грайливою лукавинкою в очах відповіла Віра (Руд., Вітер.., 1958, 197)".

Теперь вы знаете замечательное слово, которым можно заменить суржик "насморк". Также советуем обратить внимание на спряжение слова "нежить", чтобы правильно его употреблять.

Вот еще 3 слова, которые не стоит употреблять, потому что они являются суржиковыми: вместо "яд" надо говорить "отрута", вместо "щиколотка" надо говорить "кісточка", вместо "глазной" надо говорить "очний".

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, что многие ошибочно употребляют конструкцию "предупредить что-то", имея в виду предотвращение того или иного явления. Как правильно говорить об этом на украинском, пояснил языковед и один из самых известных учителей Украины Александр Авраменко.

"Сьогодні поговоримо про типову помилку, якої припускаються багато людей. Часто можна почути таке: "Лікарі попередили хворобу". Або: "Ми попередили небезпеку". Друзі, попередити хворобу чи небезпеку неможливо, адже попереджати – це, цитую словник, "сповістити кого-небудь про щось, повідомити заздалегідь, застерегти". Чи можна хворобу сповістити? Чи щось повідомити небезпеці? "Хворобо, я тебе попереджаю: не смій вражати нові ділянки тіла"? Так так хвороба і почула, і сама себе ліквідувала", – отметил Авраменко.

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