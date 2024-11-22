Многие пользователи в сети говорят, что этот метот и правда работает.

Орхидеи сохраняют свою популярность среди цветоводов, но из-за своих особых требований они приобрели репутацию капризных домашних растений.

Как пишет gbnews, эти цветы особенно привередливы к освещению и поливу. Однако, если приложить немного усилий, они могут радовать вас цветением.

Издание пишет, что рисовая вода - хороший источник питательных веществ для растений. Многие владельцы орхидей утверждают, что использование риса в качестве удобрения дает заметные результаты.

Видео дня

Например, пользователь TikTok с ником florence_brokefanoftay рассказала, как этот метод помог её орхидеям зацвести. Она поделилась видео с цветущими растениями и подписала его: "Как заставить орхидеи цвести? Используйте рисовую воду.

Девушка рассказала, что орхидея была у нее уже давно и совсем не цвела. Но когда она начала поливать её рисовой водой, появились цветы.

Как пишет gbnews, рисовая вода считается эффективным натуральным удобрением благодаря содержанию азота, фосфора и калия.

Эффективность этого метода также подтверждают участники группы Orchids Tips and Tricks в Facebook.

Одна из участниц рассказала, что купила орхидею почти 4 года назад, и с тех пор она постоянно цветет. Девушка рассказала, что замачивает орхидею раз в неделю, а иногда использует пульверизатор. Недавно она также попробовала промыть растение водой, настоянной на рисе и чесноке (отдельно замачивала их на ночь в разных емкостях).

"Это первая орхидея, которая выжила у меня, хотя раньше я пробовала ухаживать за другими много раз", - поделилась цветовод.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как посадить фиалку из листочка.

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