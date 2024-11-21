Один из самых простых способов размножения фиалки - в воде.

Африканские фиалки или сенполии являются одними из лучших комнатных цветущих растений, поскольку цветут почти круглый год. Размножать их очень легко, взяв черенки из взрослых растений - корни появятся уже через несколько недель, однако эти растения растут медленно.

Как пишет homesandgardens, один из самых простых способов размножения африканской фиалки - взять листовые черенки и опустить их в воду.

"Выберите зрелый, крепкий и здоровый лист, отрежьте лист острым ножом, оставив 2,5-5 см стебля прикрепленным к листовой пластинке", - говорит Владан Николич из Mr. Houseplant.

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По его словам, всегда важно использовать чистые и стерильные инструменты во время этого, чтобы не занести вредные бактерии на свое растение. Далее поместите лист в емкость с чистой водой - стебель должен быть погруженным.

"Вы можете надеть на контейнер полиэтиленовую пленку, сделать в ней отверстие и вставить стебель в отверстие. Это поможет вам удержать срез на месте", - предлагает Николич.

Чтобы стимулировать укоренение, держите контейнер в светлом теплом месте и еженедельно меняйте воду.

Через три-четыре недели вы заметите, что из черенка отрастают корни. Когда они достигнут примерно 5 см в длину, можно пересаживать в горшок. Для этого переместите черенок в контейнер со смесью и хорошо поливайте, пока растение приживается.

Размножить фиалки в грунте так же просто, как и в воде. Для этого черенок нужно сразу поместить в горшок с грунтом.

"Самые старые листья внизу не являются лучшими для использования. Африканские фиалки имеют слои листьев, и листья становятся меньше, когда они продвигаются к верхушке растения. Лучше использовать средний лист", - говорит Лиза Элдред Штайнкопф из "Гуру комнатных растений".

Наполните емкость смесью, которая хорошо дренирует, и сделайте небольшую ямку глубиной несколько сантиметров.

"Предварительное создание отверстия предотвращает повреждение нижней части черенка во время вставки в горшечную среду. Я предлагаю сделать отверстие под углом, - говорит Лиза.

Важно поддерживать почву во влажном состоянии, но не переливать, поскольку это может привести к заболачиванию и загниванию корней.

"Через несколько недель вы увидите, как у основания листа появятся молодые растения. Вы можете отделить маленькие проростки от родительского растения и посадить их в горшок", - добавила Лиза.

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