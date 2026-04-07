Сын известного актера Довженко рассказал об отношениях с молодой избранницей отца

Иван Довженко признался, как пережил развод родителей в 2018 году.

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" и фильма "Мавка. Настоящий миф", украинский актер Иван Довженко признался, что в свое время пережить развод родителей ему было непросто – он прошел сложный внутренний этап.

Как известно, родители Ивана – актеры Ксения Баша и Вячеслав Довженко – развелись в 2018 году после 17 лет брака.

"Была ревность, конечно, была. То есть эта подростковая ревность, недопонимание: почему это так и что происходит. А потом ты уже все понимаешь. И, наверное, из-за развода родителей я раньше повзрослел", – рассказал Иван Довженко в интервью Алине Доротюк.

Он отметил, что вывел для себя тезис: когда хорошо маме и папе – то и ему хорошо.

"С отчимом уже более сформировались отношения, а вот с избранницей папы познакомились относительно недавно. Я в прекрасных отношениях с Сашей и в прекрасных отношениях со Светланой. Я вижу, что мои родители рады, что они счастливы – и я счастлив. Это самое главное. У меня нет обид ни на кого. Только любовь и человечность", – сказал Иван.

Отметим, мать Ивана Ксения Баша уже длительное время находится во втором браке с коллегой Александром Форманчуком. А его звездный отец Вячеслав Довженко недавно заявил, что собирается жениться во второй раз на дизайнере костюмов Светлане, которая моложе его на 20 лет. Не так давно она сама рассказывала об отношениях с его сыновьями – Иваном и Василием.

"Мы друзья – вот прямо друзья. В наших отношениях нет никакой напряженности или дистанции. Я хорошо помню тот момент, когда Слава привез меня домой на ужин. Вася тогда был дома, и он как-то сразу воспринял меня хорошо – без настороженности, без холодка. Мы очень быстро нашли общий язык, и с того момента все как-то естественно пошло. Я не мачеха – и не хочу ею быть. Я подруга. Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости", – делилась Светлана.

