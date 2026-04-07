Старый "дедовский" метод поможет быстро привести участок в порядок.

Прополка - одно из самых утомительных, трудозатратных и, если быть честным, неприятных занятий на огороде. Однако без него никуда - посадки нужно избавлять от сорняков и подготавливать к выращиванию новых культур. Рассказываем, чем удобно полоть грядки, как ускорить процесс и что поможет быстро убрать сорняки.

Как облегчить прополку огорода - когда нужно бороться с сорняками

Большое значение в том, как ускорить прополку, имеют сорняки - именно от их количества зависит то, сколько времени вы потратите на облагораживание участка. Некоторые огородники думают, что доводить почву до идеала не обязательно, и небольшой процент нежелательной травы можно оставить. На самом деле, так мыслить нельзя, потому что:

если сорняки достигли хотя бы ⅓ от росла культурных растений, они будут развиваться дальше и подавлять посадки;

нежелательная растительность своими мощными корнями станет подрывать грунт и мешать расти овощам;

сорняки часто привлекают опасных вредителей и выбрасывают семена, которые разлетаются по участку, увеличивая свою популяцию.

Даже если вам кажется, что "лишней" травы на огороде немного, все равно лучше избавиться от нее полностью. Опытные дачники говорят, что есть несколько вариантов, как сделать так, чтобы трава вообще не росла, и вы можете выбрать любой из них.

Как убрать сорняки, чтобы они не росли - варианты

Если вы не хотите регулярно полоть нежелательную растительность в неудобных позах и гнуть спину над грядками, можно использовать другие методы, которые тоже дают прекрасный результат.

Мульчирование

Если вы видите, что у вас слишком сухой и плотный грунт, на котором начала образовываться жесткая корочка, а корневая система растений перегревается или переохлаждается, сами культуры слабеют из-за недостатка питания, и к тому же грядки зарастают сорняками, то мульчирование - самый простой и экологичный способ решить эти проблемы.

Плотная мульча, которой вы будете накрывать сорняки, блокирует доступ света, и из-за этого они не могут фотосинтезировать. В результате истончаются и уже развитые растения, и их корневая система, что со временем приводит к полному вымиранию.

Лучше всего мульчировать грядки скошенной травой, соломой, компостом, торфом, хвоей, измельченными побегами деревьев и кустарников, а также опавшими листьями. Не стоит использовать в качестве мульчи листья, побеги и остатки зараженных растений, чайный или кофейный жмых, сорняки, свежие опилки и любые растения, обработанные химикатами.

Спанбонд

Любой садовод, который годами ухаживает за участком, прекрасно знает, что постелить на грядку, чтобы не росла трава. Считается, что черный спанбонд плотностью от 60 гр на квадратный метр - это наиболее удачный вариант. Такой материал пропускает воздух и влагу, не создает парникового эффекта, а весной ускоряет прогревание почвы. Также под ним размножаются дождевые черви и рыхлят грунт. Кроме того, такой спанбонд практически не пропускает свет, а случайных лучей будет недостаточно для активного роста сорняков, так что, грядкам, укрытым таким материалом, прополка может вообще не понадобиться.

Гербициды

Огородники, которые не хотят полоть грядки вообще, используют гербициды. Есть несколько вариантов, чем полить, чтобы не было сорняков, каждый участок почвы. Проблема в том, что гербициды широкого спектра действия убивают всех без разбора - они уничтожают не только сорняки, но и культурные растения. Более того, такие препараты могут быть токсичными для почвы, животных и насекомых, поэтому лучше выбирать максимально безопасный органические средства.

