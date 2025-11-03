Белый уксус содержат уксусную кислоту, которая помогает растворять минералы, накапливающиеся в барабанах и шлангах стиральной машины.

При каждом использовании стиральные машины накапливают остатки моющих средств, кондиционеров для белья, минеральные отложения и грязь, которіе сов ременем могут привести к появлению неприятного запаха. Регулярная чистка стиральной машины поможет вам добиться более чистой стирки и продлить срок ее службы. К счастью, эффективно очистить стиральную машину можно с помощью одного простого средства – белого уксуса. Портал TheSpruce публикует пошаговое руководство, как это сделать.

Почему уксус хорошо подходит для чистки стиральной машины

Белый уксус содержат уксусную кислоту, которая помогает растворять минералы, накапливающиеся в барабанах и шлангах стиральной машины. Эта кислота также убивает бактерии и грибки, вызывающие запахи. Разбавленный уксус не повредит одежду и легко смывается во время цикла полоскания.

Как очистить стиральную машину уксусом

1. Убедитесь, что во всех автоматических дозаторах нет моющего средства, отбеливателя и кондиционера для белья, а барабан стиральной машины пуст. Установите температуру воды на горячее значение. Выберите максимальную загрузку и максимально возможную продолжительность цикла стирки.

Видео дня

2. Добавьте два стакана белого уксуса в барабан и дайте машине пройти весь цикл стирки в горячей воде.

3. Если дозаторы съёмные и требуют дополнительной очистки, промойте их в горячей мыльной воде, ополосните и установите на место. В противном случае налейте тёплый уксус в дозаторы, оставьте на некоторое время и смойте во время цикла полоскания.

4. Очистите внешнюю поверхность стиральной машины. Смешайте тёплую воду и несколько капель средства для мытья посуды. Смочите салфетку из микрофибры в растворе и протрите машину. Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить углы и труднодоступные места.

Что использовать для чистки стиральной машины: отбеливатель или уксус?

Эксперты отмечают, что уксус не так эффективен в борьбе с бактериями и грибками, как хлорный отбеливатель, особенно при разбавлении водой, необходимой для выполнения цикла стирки. В то же время неразбавленный уксус может растворить отложения жёсткой воды, но кислота также может повредить некоторые резиновые детали стиральных машин, такие как шланги и прокладки.

Как поддерживать чистоту стиральной машины

Стандартную стиральную машину с вертикальной загрузкой следует чистить не реже четырёх раз в год, особенно если вы живёте в регионе с жёсткой водой. Однако если вы регулярно стираете сильно загрязненное белье или живете в жарком и влажном климате, где плесень легко размножается, то стоит делать это ежемесячно.

Моющие средства и кондиционеры для белья могут накапливаться в отсеках дозатора, вызывая появление запаха и проблемы в работе. Остатки следует удалять один или два раза в месяц.

После стирки белья в стиральной машине с фронтальной загрузкой оставляйте дверцу открытой, чтобы она могла высохнуть на воздухе, предотвращая появление плесени и запахов.

Чтобы стиральная машина дольше оставалась чистой, используйте правильное количество моющего средства. Больше не всегда значит лучше, так как это приводит к образованию накипи в стиральной машине.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от плесени в стиральной машине.

Вас также могут заинтересовать новости: