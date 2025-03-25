Сохранение свежести сыра - дело нелегкое, ведь он часто плесневеет раньше времени.

Сыр может быстро испортиться до истечения срока годности, поскольку многие не знают, что хранят его неправильно. Сыр - хрупкий продукт из-за высокого содержания влаги, и, если он подвергается воздействию воздуха, то образуется твердый слой, который невозможно прорезать.

Издание Express пишет, что важно не заворачивать сыр слишком плотно, так как влажная среда способствует размножению бактерий, из-за чего он может покрыться плесенью.

Эксперт с молочной фермы Yarra Valley Cheese рассказал, что сохранить сыр свежим очень просто, стоит только вынуть его из пластиковой упаковки.

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"Не используйте пищевую пленку. От этого сыр потеет. Не заворачивайте сыр обратно в бумагу или упаковку, в которой он был. Ему нужна свежая, чистая среда, чтобы он сохранил свежесть", - говорится в сообщении.

Сыр должен дышать, чтобы сохранить свою текстуру и вкус, поэтому очень важно не хранить его в пластиковых упаковках, потому что она не пропускает достаточно воздуха и задерживает влагу, что может привести к тому, что сыр станет слизким, резиновым или даже заплесневеет.

Лучший способ хранения сыра очень прост - все, что нужно сделать, - завернуть его в бумагу для выпечки.

"Большинство сыров следует заворачивать в бумагу для выпечки или вощеную бумагу для сыра, а затем положить его в герметичный пластиковый контейнер, выстланный влажным бумажным полотенцем или тканью, чтобы контролировать влажность и предотвратить высыхание сыров", - советует эксперт.

Бумага для выпечки обеспечивает сыру достаточный приток воздуха, не задерживая лишнюю влагу, поэтому он будет оставаться свежим дольше, чем если хранить его в оригинальной упаковке.

Это правило не распространяется на рассольные сыры, как моцарелла, или мягкие сыры, как бри. Их лучше хранить в оригинальной упаковке с рассолом или маслом, в котором они находились. При этом такие сыры нужно хранить в самой холодной части холодильника.

Ранее УНИАН писал, какой сыр можно есть при похудении.

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