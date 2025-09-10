По словам врачей, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные молекулы в организме.

Все фрукты содержат клетчатку и антиоксиданты - два ключевых питательных вещества для здоровья сердца. Однако кардиологи говорят, что есть ягоды, которые могут сделать сердце более выносливым и снизить риск сердечного приступа, пишет Parade.

"Ягоды содержат антиоксиданты, такие как антоцианы и другие полифенолы, которые помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление - два основных фактора сердечных заболеваний", - подчеркнул основатель и медицинский директор Georgia Integrative Cardiology, доктор Джейсон Рейнголд.

В то же время функциональный кардиолог, доктор медицины Джованни Кампаниле говорит, что именно антоцианы в ягодах делают их очень полезными для здоровья сердца. Он пояснил, что этот антиоксидант помогает предотвратить воспаление и окислительный стресс, которые являются основными факторами развития сердечных заболеваний.

Видео дня

"Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повреждать клетки. Этот противовоспалительный и антиоксидантный эффект является одним из ключевых способов, с помощью которых ягоды поддерживают здоровье сердца", - отметил Кампаниле.

Также оба кардиологи уверяют, что регулярное употребление ягод помогает снизить артериальное давление и уровень "плохого" холестерина.

"Эти эффекты в совокупности помогают защитить сосуды, способствуя улучшению функции эндотелия и снижению риска атеросклероза, которые являются ключевыми факторами в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы", - объяснил Рейнгольд.

По их словам, эти преимущества, а именно уменьшение воспаления, улучшение функции сосудов и регулирования артериального давления, а также уровня холестерина, помогают коронарным артериям доставлять кровь и питательные вещества, которые нужны сердцу.

"Сердце с меньшей нагрузкой - это здоровое сердце", - добавил Кампаниле.

В частности кардиолог рассказал о результатах одного научного исследования, которое показывает, что женщины, которые употребляли не менее трех порций черники и клубники в неделю, имели на 32% ниже риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто употреблял их реже.

"Такая защита и снижение риска является четким показателем того, что ягоды играют значительную роль в улучшении долгосрочного здоровья и функционирования сердца", - добавил Кампаниле.

Какая ягода лучшая для здоровья сердца?

"Самые распространенные ягоды, такие как черника, клубника, малина и ежевика, имеют сходную пользу для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию полифенолов, клетчатки, витаминов и минералов", - подчеркнул доктор Рейнгольд.

В то же время польза разных видов ягод немного отличается. К примеру, некоторые исследования показывают, что черника может иметь сильное влияние на артериальное давление и здоровье сосудов. А что касается ежевики, то она обычно имеет больше клетчатки. Кампаниле заметил, что клубника богата витамином C, который поддерживает иммунную систему.

Однако здоровье сердца зависит не только от ягод, а в целом от рациона, которого вы придерживаетесь.

"Помните, что один продукт не может решить все ваши проблемы со здоровьем. Ягоды - это отличное дополнение к образу жизни, который также включает регулярную физическую активность и сбалансированное питание цельными продуктами", - отметил доктор Кампаниле.

Другие интересные материалы о здоровье

Ранее стало известно, что есть, чтобы снизить артериальное давление. По словам исследователей, стоит есть такие фрукты, как бананы, черника, цитрусовые, клюква, киви, вишни и другие.

Также эксперты рассказали, когда лучше всего пить кофе для поддержания энергии, пищеварения и здорового сна. Известно, что этот напиток дает энергию, улучшает спортивные результаты и ускоряет пищеварение, но он имеет и недостатки.

Вас также могут заинтересовать новости: