Среди маленьких киевлянок есть как Софийки, так и Юстины.

Выбор имени для ребенка – дело не только ответственное, но и довольно трудное. Сегодня на украинских улицах можно встретить как маленьких Софиек, так и Тимофеев, но есть и довольно экзотические имена, пишет "РБК-Украина".

Так какие имена давали своим детям киевляне в 2024 году? Среди самых популярных для девочек – Ева, Мария, Милана, София, Соломия, а для мальчиков – Лев, Матвей, Марк, Артем, Тимофей, рассказали изданию в Центральном международном управлении министерства юстиции в городе Киев.

Однако встречаются и более редкие имена. К примеру, среди маленьких киевлянок были Ярина, Сияна, Лина, Василиса, Орыся, Харитина, Лилея, Дара, Нана, Евангелина, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила, Клавдия, Мирослава, Юна, Кая, Мэри-Михайлина, Евстолия, Мелания, Видана, Эльза и Рута.

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А вот для мальчиков киевляне выбирали и такие имена: Трифон, Дарий, Данислав, Ратислав, Яромир, Ярема, Гордей, Люциус, Семюэль, Зорян, Аким, Аквамарин, Эскендер, Маверик, Сириус, Никк, Сулейман, Арей и Эней.

Отмечается, что всего за первое полугодие этого года в Киеве родилось 9 695 детей. И это самый высокий показатель по всей Украине.

Как сокращать украинские имена

Украинцы часто используют русифицированные формы коротких имен. Дело в том, что для украинского языка не характерны окончания -ша в именах (Саша, Наташа), а также добавление буквы "є" посередине слова (Лєна, Свєта).

К примеру, Александра сокращенно лучше называть Сашко, Олесь, Лесь, Лесик. А вот Анастасию можете называть Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася.

И это далеко не полный перечень правильных сокращений для украинских имен.

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