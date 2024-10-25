С 2025 года все новорожденный будут принадлежать новому поколению Beta. Какие имена будут популярными?

Поколением Alpha называли детей, родившихся между 2010 и 2024 годами, но с начала следующего года новорожденные уже будут членами поколения Beta, пишет New York Post.

По данным издания, если раньше популярными были Ноа, Оливер, Эмма и Оливия, то в новом 2025 году ситуация изменится.

Новый отчет BabyCenter показал имена, которые будут популярны для детей поколения Beta, рожденных в 2025 году и позже.

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Как сообщается, на выбор имен влияют сразу несколько крупных событий. Например, крупное солнечное затмение, которое произошло в этом году. Экслипс, Сол и Орион - быстро набирают популярность.

Парижская Олимпиада также оставила свой след, поэтому популярными становятся распространенные французские имена, такие как Рафаэль, Луи, Луиза, Бо, Реми, Густаво, Элоди, Арлетт и Джоли.

Вместе с тем ажиотаж вокруг баскетбольного турнира NCAA в этом году, также влияет на выбор имен. Как сообщается, после турнира набирают популярность имена Кейтлин, Камилла и А'джа.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в моду вернулись детские имена в стиле 1920-х. По словам экспертов, именам требуется около 100 лет, чтобы вернуться в моду. А это значит, что имена, принадлежащие поколению наших прабабушек и прадедушек, снова становятся популярными.

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