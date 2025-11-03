Икону американского флота готовят к затоплению: лайнер превратят в гигантский риф

Лайнер, который когда-то был символом американского могущества, вскоре превратится в самый большой искусственный риф в мире.

Океанский лайнер SS United States, который в 1950-х годах был гордостью американского флота, вскоре получит новую жизнь - под водой. Судно, десятилетиями ждавшее своей участи, превратят в крупнейший в мире искусственный риф, а момент его погружения будут транслировать в прямом эфире.

Как сообщает SlashGear, корабль, известный как SS United States, был введен в эксплуатацию в 1952 году и долго служил пассажирским лайнером. Теперь его владелец - округ Окалуса (штат Флорида) - совместно с несколькими компаниями готовит грандиозную операцию по искусственному затоплению судна примерно в 20 милях от побережья города Дестин.

"Мы стремимся сделать этот процесс максимально безопасным и зрелищным. Каждый желающий сможет увидеть, как легендарный лайнер погружается на дно океана, в прямой трансляции", - говорится в сообщении организаторов.

Для превращения судна в риф проводятся масштабные работы - инженеры сверлят специальные отверстия в корпусе, чтобы лайнер сохранил вертикальное положение после затопления, и очищают его от всех опасных материалов. Некоторые элементы, в частности знаковые дымовые трубы, останутся на суше - их используют в будущем музее SS United States.

После погружения корабль станет домом для тысяч морских организмов - рыб, черепах и кораллов, создавая новый экосистемный очаг.

Точная дата затопления пока не объявлена - ее сообщат ближе к событию из соображений безопасности. Ожидается, что это произойдет в конце 2025 года.

Когда SS United States опустится на морское дно, то присоединится к знаменитому USS Oriskany, который в 2006 году также был превращен в искусственный риф.

SS United States до сих пор считается одним из самых быстрых пассажирских лайнеров в истории - во время своего первого рейса в 1952 году он установил рекорд скорости через Атлантику, который не побит до сих пор.

