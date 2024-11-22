132 грызуна сбежали из контейнера в грузовом отделении и начали путешествовать внутри самолета.

В Португалии пассажирский самолет пришлось отлучить от полетов на четыре дня после того, как 130 хомяков сбежали из клетки и разбежались по грузовому отделению. Об этом пишет The Independent.

Источники в авиакомпании сообщили, что сбежавшие грызуны летели рейсом компании TAP Air Portugal из Лиссабона в Понта-Делгада на острове Сан-Мигель (Азорские острова) в среду, 13 ноября. Клетки с хомяками, хорьками и экзотическими птицами должны были доставить в зоомагазин на острове.

Во время разгрузки самолета по прибытии в аэропорт Понта-Делгада выяснилось, что контейнеры с домашними животными повреждены и пустые. Из-за этого самолету запретили полеты из соображений безопасности, а персонал аэропорта взялся вылавливать хомяков, которых должно было быть аж 132.

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В конце концов понадобилось несколько дней, чтобы переловить всех грызунов. Только после этого самолет Airbus A321neo смог вернуться в Лиссабон. Но из соображений безопасности - без пассажиров. Теперь самолет пройдет тщательную проверку, чтобы убедиться, что хомяки не нанесли серьезного вреда его внутренним системам.

Другие инциденты с животными в самолетах

Как писал УНИАН, в августе крупнейший аэропорт Германии частично обесточил мышонок. Несколько часов один из терминалов сидел на аварийном питании, пока неисправность не ликвидировали.

Также мы рассказывали, что рейс мексиканской авиакомпании Volaris, которую эксперты называли одной из самых безопасных, пришлось отложить на несколько часов после того, как салон был "захвачен" стаей комаров.

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