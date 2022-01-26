На острове начались наводнения и оползни.

Тропический циклон "Ана" вызвал затяжные проливные дожди и ветер со скоростью до 85 км/ч на Мадагаскаре. В результате стихии погибли 34 человек.

Об этом сообщает The Watchers.

"Ана" - первый названный шторм сезона циклонов в юго-западной части Индийского океана в 2022 году.

Как сообщается, в стране начались наводнения и оползни. Более 64000 человек пострадали.

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В столице Мадагаскара - Антананариву - объявили "красный" уровень тревоги. Там за короткий промежуток времени выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за несколько месяцев.

Более 6800 домов находятся под водой, а многие другие находятся под угрозой затопления или обрушения. Из-за этого почти 39000 человек вынуждены эвакуироваться.

Из-за опасности наводнения Министерство образования приостановило занятия в пострадавших районах до 28 января.

Напомним, столицу Греции накрыл шторм "Эльпида". Из-за мощных снегопадов в Афинах парализована работа аэропорта, нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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