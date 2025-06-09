Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа за развертывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Ньюсом обвинил Трампа в том, что он незаконно принял меры по федерализации Национальной гвардии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что собирается подать в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения развернуть в Лос-Анджелесе Нацгвардию. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжег огонь и незаконно принял меры по федерализации Национальной гвардии", - подчеркнул Ньюсом.

Он отметил, что подписанный Трампом указ действует не только в Калифорнии. По его словам, президент США может развертывать федеральные войска в любом другом американском штате, если он этого захочет.

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"Мы подаем на него в суд", - добавил Ньюсом.

В другом посте в соцсети X губернатор Калифорнии заверил, что местные правоохранительные органы не нуждались в помощи, но Трамп все равно решил отправить войска, чтобы "спровоцировать хаос и насилие".

Беспорядки в Лос-Анжелесе - что известно

Напомним, что в Лос-Анжелесе вспыхнули массовые протесты из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В связи с этим глава Белого дома ввел в город бойцов Национальной гвардии.

Отметим, что на этой неделе Иммиграционная и таможенная полиция США арестовала большое количество людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. В результате в городе начались жестокие беспорядки.

Как писало Reuters, во время протестов Нацгвардия охраняла здания федерального правительства, пока полиция пыталась подавить митинги. Сообщалось о задержании около четырех десятков человек.

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