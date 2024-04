Если вы решили найти замену сахара, то познакомьтесь со стевией.

Не секрет, что ограничение потребления сахара может улучшить ваше здоровье. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, слишком большое количество добавленного сахара может повысить риск развития таких заболеваний, как диабет 2-го типа и высокое кровяное давление.

Издание Parade пишет, что искусственные подсластители, такие как стевия, часто рекламируются как более безопасные альтернативы, но вопрос о том, действительно ли они полезны.

"Существует несколько видов подсластителей, и большинство из них не приносят нам пользы", - объясняет Джулия Зумпано, диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники. "Важно знать, как они могут повлиять на ваш организм".

Видео дня

Что такое стевия

"Стевия – это растение, произрастающее в Южной Америке", - объясняет Аманда Саучеда, MS, RD и дипломированный диетолог. "Соединения, отвечающие за сладость стевии, в 200-300 раз слаще сахара, и этот подсластитель также не содержит калорий".

Тот факт, что стевия имеет растительное происхождение, является частью ее привлекательности.

Кара Харбстрит, MS, RD, LD, из Street Smart Nutrition, отметила, что стевию обычно можно найти в порошкообразном или жидком виде.

Безопасна ли стевия

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относит стевию к категории "Общепризнанно безопасных (GRAS) - люди могут добавлять стевию в продукты, которые они употребляют, например, в кофе или выпечку, если им это нравится. Правозащитная группа Center for Science in the Public Interest также считает стевию одной из самых безопасных альтернатив сахару.

"Стевия безопасна для детей и беременных людей и, как было показано, потенциально снижает уровень сахара в крови, кровяное давление, вес и риск развития кариеса", - говорит Зумпано.

Однако стоит отметить, что стевия не является на 100% безвредной.

Полезна ли стевия для здоровья

Это зависит от того, сколько стевии вы потребляете и зачем.

"Как и другие подсластители с нулевой калорийностью, стевия не вызывает резких скачков глюкозы в крови", - говорит Харбстрит. "Это означает, что она может быть хорошим вариантом для людей с диабетом или преддиабетом".

Отмечается, что организм человека не может метаболизировать гликозиды стевии, поэтому, в отличие от сахара, она не содержит калорий.

"Польза стевии для здоровья заключается в возможности употреблять что-то сладкое без использования сахара, который потенциально добавляет калории и повышает уровень сахара в крови", - отметил Гомер.

Однако переход на стевию в качестве средства снижения риска или лечения хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, не является панацеей от всех бед.

"Стевия может быть частью здоровой, хорошо сбалансированной диеты, но не должна составлять основную часть вашего рациона", - говорит Колетт Микко, MS, RDN, CDES, дипломированный диетолог из Top Nutrition Coaching.

Сколько стевии можно есть каждый день

"Совместный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым продуктам установил допустимую суточную норму потребления стевии - от 0 до 4 миллиграммов на килограмм веса тела", - говорит Саучеда.

При этом диетолог советует свести к минимуму потребление стевии и использовать комплексный подход к своему рациону в целом.

"Лично я советую использовать стевию экономно и не делать ее своим основным подсластителем", - говорит Сауекада. "Если вы обнаружите, что вам часто хочется сладкого, обратите внимание на другие факторы, например, на то, достаточно ли калорий вы получаете в течение дня и едите ли вы сложные углеводы. Если вы едите недостаточно или слишком много простых углеводов, это может вызвать тягу к сладким продуктам".

Негативные последствия употребления стевии

Хотя эксперты и FDA утверждают, что стевия в целом безопасна, одним из наиболее существенных недостатков стевии является отсутствие исследований.

"Беспокойство вокруг стевии вызывает то, что существует не так много исследований, изучающих влияние стевии на человека", - говорит Саучеда. "Кроме того, мы не знаем, какие долгосрочные эффекты могут быть при употреблении стевии в больших количествах".

В то время как стевия может быть приятна для вкусовых рецепторов, остальные части вашего тела могут с ней не согласиться.

"Некоторые люди отмечают нежелательные побочные эффекты при употреблении стевии, такие как головокружение, головные боли, тошнота и изменение вкусовых ощущений", - говорит Микко.

Дискомфорт в ЖКТ - распространенная жалоба, с которой сталкивается и Сауседа.

"Проблемы с ЖКТ могут возникнуть из-за добавления сахарных спиртов, которые могут вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте", - говорит Сауседа. "Этот эффект обычно возникает при употреблении больших объемов сахара, потому что наш организм не в состоянии его переварить".

Можно ли набрать вес из-за стевии

"Сама по себе стевия, как подсластитель с нулевой калорийностью, не вызывает увеличения веса", - говорит Харбстрит. "Связь между низкокалорийными и бескалорийными подсластителями и массой тела все еще изучается, но пока исследования не выявили связи между стевией и значительными изменениями веса".

Результаты 12-недельного исследования, опубликованные в журнале Nutrients в 2020 году, не выявили связи между ежедневным употреблением стевии и увеличением веса у здоровых людей. В том же году в журнале The Journal of Nutrition было опубликовано исследование, согласно которому у здоровых взрослых людей, употреблявших подслащенные стевией напитки перед обедом, снижался аппетит, и они потребляли меньше калорий.

"Иногда люди могут обнаружить, что едят больше еды, когда она сладкая, и этот напиток или еда будут содержать свои собственные калории", - говорит Сауседа. "В этом смысле, если вы едите большие порции или чаще употребляете пищу, это может привести к увеличению потребления калорий".

Ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если перестать есть сахар.

Вас также могут заинтересовать новости: