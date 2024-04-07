Эксперты советуют есть свежие овощи и фрукты.

Комплексная оценка опубликованных исследований описала вредную связь между болезнями и потреблением сахара, пишет medicalxpress.com.

Отмечается, что к пагубным последствиям употребления сахара относятся ишемическая болезнь сердца, ожирение, диабет 2 типа, кариес и некоторые виды рака.

Группа ученых провела исследование и опубликовала серию научных статей, в которых подробно описано, что именно произошло, когда более 40 детей (в возрасте от 8 до 18 лет) не ели сахар 10 дней. Результаты показали, что снизились:

Видео дня

новообразованные жиры;

уровень глюкозы в крови натощак;

артериальное давление;

инсулинорезистентность;

индекс массы тела.

Участники также сообщили, что чувствуют себя гораздо лучше.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым и детям сократить потребление сахара примерно до 58 граммов, или 14 чайных ложек, в день, или от 5% до 10% от общего потребления калорий.

Лучше всего есть свежие овощи и фрукты, отказавшись от продуктов с добавленным сахаром. Таким образом, вы получится соответствующим образом корректировать свой рацион.

Напомним, ранее была названа специя №1 для снижения уровня сахара в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: