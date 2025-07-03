В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев - Чоп было ограничено.

Сегодня утром, 3 июля, после взрыва на трассе вблизи Житомира на участке дороги М-06 Киев-Чоп полностью восстановлен проезд. Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления в Telegram.

Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев - Чоп было ограничено.

"Движение открыто в две стороны - по всем полосам в каждом направлении. Проезд обеспечен", - говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Взрывы в Житомирской области - главные новости

Вечером в среду, 2 июля, на трассе возле Житомира прогремели взрывы. Инцидент произошел на территории двух производственных помещений.

Глава Глыбочицкой общины в Житомирской области Сергей Сокальский сообщил, что в результате взрывов было разрушено много жилых домов. Кроме того, было много пострадавших. Он отметил, что взрывная волна "далеко ушла", но деталей раскрывать не стал.

Позже глава Житомирской областной военной администарции Виталий Бунечко сообщил, что количество пострадавших в результате взрывов увеличилось до 24. При этом он отметил, что в результате трагического инцидента два человека погибли.

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