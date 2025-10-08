Для пирога вместо яблок можно использовать другие начинки.

Яблочный пирог с корицей будет особенно уместным в эту осеннюю пору. К тому же его невероятно легко испечь: все ингредиенты найдутся в ближайшем магазине, а на приготовление потратите не более часа. Рецепт пирога публикует Express.

Отмечается, что рецептом выпечки поделилась Дженефер Хмо в одной из кулинарных групп в Facebook. Она назвала изделие "Осенний кусочек".

Для его приготовления понадобится несколько свежих яблок, но пирог очень легко адаптируется и к другим начинкам, в качестве которых можно рассмотреть орехи, другие фрукты или даже сливочный крем.

Ингредиенты для пирога

• 2 очищенных и нарезанных яблока

• 190 г пшеничной муки

• 1 чайная ложка разрыхлителя

• 0,5 чайной ложки пищевой соды

• 0,5 чайной ложки соли

• 1 чайная ложка молотой корицы

• 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха

• 115 г несоленого сливочного масла

• 125 г сахарного песка

• 125 г коричневого сахара

• 2 больших яйца

• 1 чайная ложка ванильного экстракта

• 125 мл пахты (кисломолочный продукт, который остается после взбивания сливочного масла)

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 175°C, смажьте и застелите бумагой для выпечки форму.

2. В миске среднего размера смешайте до однородной массы муку, пищевую соду, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.

3. В большей миске взбейте размягченное масло с коричневым сахаром и сахарным песком - масса должна стать легкой и пышной.

4. Вбейте в смесь масла с сахаром по одному яйца, а затем всыпьте смесь с мукой. После этого добавьте ванильный экстракт и пахту.

5. В тесто положите нарезанные яблоки и вылейте его в подготовленную форму. Выпекайте от 55 минут до часа или пока шпажка, вставленная в середину, не выйдет чистой.

6. Дайте пирогу остыть в форме, прежде чем перекладывать его на решетку или тарелку.

Ранее мы писали, как испечь роскошный шоколадный пирог всего из трех ингредиентов. Для его приготовления надо взбить вместе яйца, масло и шоколад. Эту выпечку лучше всего подавать и есть свежей, но в герметичном контейнере она может храниться несколько дней.

