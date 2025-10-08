Яблочный пирог с корицей будет особенно уместным в эту осеннюю пору. К тому же его невероятно легко испечь: все ингредиенты найдутся в ближайшем магазине, а на приготовление потратите не более часа. Рецепт пирога публикует Express.
Отмечается, что рецептом выпечки поделилась Дженефер Хмо в одной из кулинарных групп в Facebook. Она назвала изделие "Осенний кусочек".
Для его приготовления понадобится несколько свежих яблок, но пирог очень легко адаптируется и к другим начинкам, в качестве которых можно рассмотреть орехи, другие фрукты или даже сливочный крем.
Ингредиенты для пирога
• 2 очищенных и нарезанных яблока
• 190 г пшеничной муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 0,5 чайной ложки пищевой соды
• 0,5 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка молотой корицы
• 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха
• 115 г несоленого сливочного масла
• 125 г сахарного песка
• 125 г коричневого сахара
• 2 больших яйца
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 125 мл пахты (кисломолочный продукт, который остается после взбивания сливочного масла)
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 175°C, смажьте и застелите бумагой для выпечки форму.
2. В миске среднего размера смешайте до однородной массы муку, пищевую соду, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.
3. В большей миске взбейте размягченное масло с коричневым сахаром и сахарным песком - масса должна стать легкой и пышной.
4. Вбейте в смесь масла с сахаром по одному яйца, а затем всыпьте смесь с мукой. После этого добавьте ванильный экстракт и пахту.
5. В тесто положите нарезанные яблоки и вылейте его в подготовленную форму. Выпекайте от 55 минут до часа или пока шпажка, вставленная в середину, не выйдет чистой.
6. Дайте пирогу остыть в форме, прежде чем перекладывать его на решетку или тарелку.
Ранее мы писали, как испечь роскошный шоколадный пирог всего из трех ингредиентов. Для его приготовления надо взбить вместе яйца, масло и шоколад. Эту выпечку лучше всего подавать и есть свежей, но в герметичном контейнере она может храниться несколько дней.