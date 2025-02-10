Сансевиерия популярна среди цветоводов благодаря тому, что не требует прихотливого ухода.

Сансевиерия или тещин язык - популярное среди цветоводом растение, которое известно тем, что не требует особенного ухода. Этот цветок выделяется мясистой зеленью, которая спокойно переносит тень и нерегулярный полив. Однако пренебрегать этим цветком не стоит. Поливайте его регулярно, что оно было здоровым круглый год.

Как пишет bhg, количество полива этих растений зависит от нескольких факторов, включая размер горшка, размер растения, количество получаемого ими света и влажность в помещении. С этими простыми советами легко освоиться.

Чтобы проверить, нужно ли поливать тещин язык, просто проверьте почву на глубине 5 сантиметров. Если на этой глубине почва сухая, пора поливать. Как пишет издание, в большинстве случаев сансевиерию нужно поливать только раз в 14 дней, зимой - реже.

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"Установите повторяющуюся задачу в телефоне или делайте это в дни выплаты зарплаты, например, 1 и 15 числа2, - советует издание.

Как поливать тещин язык

Просто налейте воду у основания растения по всему горшку, пока вода не потечет снизу.

Если поцва пересохла, то рас тение нужно поставить в тазик с водой. Пусть земля напитается влагой через дренажные отверстия. Затем поставьте горшок обратно на поддон.

Помните, большие растения в маленьких контейнерах нуждаются в более частом поливе по двум причинам.

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