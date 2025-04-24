Эксперт объяснила, как лучше всего использовать кофейную гущу в садоводстве.

Многие интересуются вопросом, полезна ли кофейная гуща для ваших растений. Некоторые люди считают, если добавлять этот ингредиент в садовую землю и комнатные растения, то это поможет им процветать, однако действительно ли это так? На этот вопрос ответила специалист по уходу за растениями в Ботаническом саду США в Вашингтоне Челси МакКинли для издания Better Homes and Gardens.

Полезна ли кофейная гуща для растений?

Эксперт коротко ответила, что нет, по крайней мере не тогда, когда вы кладете ее на растения. По ее словам, это не значит, что о кофейной гуще садоводам можно забыть, ведь она обладает полезными свойствами, однако не как удобрение или улучшитель почвы.

"Лучший способ использовать кофейную гущу в садоводстве - это компостировать ее. Вы получите полный потенциал от нее, если правильно ее компостируете, а затем используете этот компост для подкормки ваших растений, потому что тогда питательные вещества становятся более доступными и в пропорциях, более подходящих для роста растений", - объяснила МакКинли.

Видео дня

В издании добавляют, что кофейная гуща считается "зеленым" материалом при использовании в компосте. Эксперты советуют смешать кофейную гущу с вдвое-втрое большим количеством "коричневых" материалов в вашем компостном ящике, чтобы иметь правильный баланс для эффективного процесса разложения.

"За несколько месяцев вся ваша гуща (вы также можете добавить бумажные кофейные фильтры) вместе с сухими листьями, скошенной травой и кухонными отходами превратится в богатый питательными веществами компост, который принесет пользу вашим растениям", - уверяют в материале.

Полезна ли кофейная гуща для комнатных растений?

Несмотря на то, что использованная кофейная гуща содержит небольшое количество азота - элемента, который необходим растениям для роста, он не находится в той форме, которую растения могут легко усваивать.

"Если вы добавите слишком много кофейной гущи в горшок с растением, это будет похоже на переудобрение, и вы сожжете корни растения. Обожженные корни могут привести к гибели растения", - предупредила МакКинли.

По ее словам, растения в горшках очень чувствительны к резким изменениям уровня питательных веществ, ведь они растут в искусственной среде с ограниченным пространством.

"Я бы не сыпала кофейную гущу на комнатные растения", - добавила эксперт.

Улучшает ли кофейная гуща почву?

Специалист объяснила, что кофейная гуща может улучшить структуру почвы, если ее вносить непосредственно в садовую почву.

"Если у вас тяжелая глинистая почва, добавление любой органической добавки, даже кофейной гущи, может помочь. Микробы в почве со временем расщепят кофейную гущу, но вы не получите полного потенциала от кофейной гущи, если не компостируете ее", - отметила МакКинли.

Другие советы садоводов

Ранее садоводы объяснили, что делать с тюльпанами после цветения. Один из экспертов рекомендует после отцветания тюльпанов весной обрезать увядшие цветочные головки, чтобы предотвратить расходование энергии на производство семян.

Также садоводы назвали 10 комнатных растений, которым почва не нужна. В такой перечень вошли хлорофитум, бамбук счастья, потос, сансевиерия, филодендрон и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: