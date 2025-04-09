Повлиять на успех в делах можно даже с помощью растений.

В теплое время года начинается огородный сезон - это значит, что садоводы и дачники высаживают на своих участках разнообразные цветы, кусты, деревья. С их помощью получится не только облагородить сад, но и привлечь в свою жизнь удачу. Какие деревья можно сажать возле дома - читайте далее в материале.

Какие деревья можно сажать во дворе частного дома

Первое, что нужно учитывать, планируя высадку культур - климат, в котором они будут расти. Для Украины отлично подходят вишня, яблоня, слива, абрикос, черешня и персик. Также хорошо будут себя чувствовать акация, пихта, сосна и другие хвойные быстрорастущие деревья.

Среди других неприхотливых культур можно выбрать подходящие для себя:

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Береза - не терпит пересадки, но легко переносит морозы, а если сад маленький, лучше высадить сорт небольшой высоты.

- не терпит пересадки, но легко переносит морозы, а если сад маленький, лучше высадить сорт небольшой высоты. Ель - защищает от ветра, создает "живую изгородь", отделяя жилой дом от улицы, а запах от дерева улучшает работу сердца, легких и нервной системы.

- защищает от ветра, создает "живую изгородь", отделяя жилой дом от улицы, а запах от дерева улучшает работу сердца, легких и нервной системы. Липа - цветет только на десятый год жизни, можно стричь как угодно, формируя крону, а цветки использовать для отваров или чаев.

- цветет только на десятый год жизни, можно стричь как угодно, формируя крону, а цветки использовать для отваров или чаев. Рябина - любит солнце, хорошо переносит морозы, но не любит слишком увлажненный грунт. Ягоды дерева можно использовать как народное средство от простуды.

- любит солнце, хорошо переносит морозы, но не любит слишком увлажненный грунт. Ягоды дерева можно использовать как народное средство от простуды. Ива - проста в посадке и уходе, если высадить несколько штук, то летом защищит от солнца, а осенью от ветра и дождя.

Кроме выбора растения, важно и понимать, на каком расстоянии от дома можно сажать деревья. Согласно законодательным нормам, от стены вашего дома до оси дерева должно быть не меньше пяти метров, а от самого дерева до начала соседской территории - 3 метра.

Какие деревья можно сажать возле дома по фен-шуй

Староверы и эзотерики знают, что любое дитя матушки-природы живое, а значит, способно отдавать и отнимать энергетику. Если вы тоже так считаете, то должны знать, какие деревья можно сажать возле дома, приметы подскажут, как не прогадать с выбором.

Первое, на что стоит обратить внимание - цвет плодов или листьев. По фен-шуй каждый оттенок символизирует ту или иную энергию. Так красный - это огонь, желтый - земля, белый - металл, синий - вода. Если вы удачно подберете цветовую гамму, то сможете создать гармонию энергии даже внутри дома. Кроме того, важно подбирать деревья так, чтобы сохранять баланс Инь и Ян. Деревья с мощной кроной и толстыми ветками, поднятыми вверх относятся к мужскому началу, а те, у которых ветви направлены вниз, более гибкие и нежные - к женскому.

Если вы хотите улучшить взаимоотношения с близкими, "оживить" чувства и защитить дом от плохих людей, высаживайте лиственные культуры. Хвойные деревья же укрепляют здоровье и очищают мысли. В случае, когда вам нужно повысить уверенность в себе, достичь успеха в делах и обрести стабильность, сажайте крепкие и могучие культуры.

По словам многих эзотериков, можжевельник, шиповник, акация, калина, клен, рябина, все плодовые деревья и кустарники можно высаживать во дворе. Дуб, тополь, ель, сосну, грецкий орех, березу желательно разместить за калиткой, чтобы защитить дом от негатива со стороны, при этом не нарушая самочувствие жильцов. То, на каком расстоянии сажать деревья, зависит не только от ваших личных возможностей, но и от правил фен-шуй - для того чтобы баланс энергий был правильным, чередуйте высокие растения с низкими, высаживая их в одинаковом количестве.

Также учитывайте, что если вам лично не нравится то или иное дерево, не надо его размещать у себя на участке. Даже если энергетика у растения положительная, вы лично будете испытывать негатив - никаких благоприятных воздействий от такого "общения" не будет.

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