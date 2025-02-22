В списке есть фасоль и куркума.

Поскольку диета играет важную роль в старении, многие исследователи изучали рацион долгожителей из так называемых Голубых зон, пишет health.com.

В итоге ученые выделили 10 продуктов, которые едят долгожители. Эти богатые питательными веществами продукты способствуют общему здоровью и поддерживают здоровое старение.

Фасоль. Является важной частью рациона Голубой зоны. Она богата белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

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Листовая зелень. Еще один основной продукт питания в Голубой зоне, богатый витаминами и минералами. Исследования связывают зелень с улучшением иммунитета и здоровья сердца.

Орехи и семена. Употребление в пищу орехов является обычной привычкой для долгожителей в Голубых зонах. Они полны полезных жиров, белков и клетчатки и являются отличным источником многих витаминов и минералов.

Цельные зерна. Напрямую связаны со здоровым старением. Такие продукты, как цельная пшеница, киноа и коричневый рис, являются отличными источниками сложных углеводов, которые богаты клетчаткой и другими питательными веществами.

Оливковое масло. Богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые связаны со многими маркерами здоровья сердца. Может снизить уровень холестерина и помочь бороться со свободными радикалами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Куркума. Является ключевым ингредиентом для долгожителей в некоторых Голубых зонах, часто добавляется в рагу, супы и чаи. Она может помочь уменьшить хроническое воспаление, способствовать здоровому пищеварению и повысить иммунную функцию.

Сладкий картофель. Исследования показывают, что фиолетовый сладкий картофель, богатый биоактивными соединениями, обладает антивозрастным потенциалом и может способствовать долголетию.

Морепродукты. Основные питательные вещества морепродуктов могут способствовать долголетию и общему здоровью. Например, рыба, богатая жирными кислотами омега-3, может принести пользу здоровью и работе мозга, уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Фрукты. Содержат необходимые витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью и жизненной силе.

Чаи. Горячие чаи являются стандартной частью жизни для многих долгожителей Голубых зон, обеспечивая комфорт и пользу для здоровья. Зеленый чай содержит много биологически активных соединений и часто производится из местных растений.

Напомним, ранее известный эксперт, изучавший долголетие 36 лет, назвал 2 лучших способа питаться.

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