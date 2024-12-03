Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваша монстера оставалась здоровой, и она будет радовать вас десятилетиями.

Монстера (Monstera deliciosa) - любимое комнатное растение, которое украшает любой интерьер благодаря своим роскошным разрезанным листьям. Она известна неприхотливостью, но правильный уход, особенно режим полива, имеет большое значение для ее долголетия. Марта Стюарт объяснила, как и когда поливать монстеру, чтобы она оставалась здоровой.

Как часто поливать монстеру

Обычно монстеру следует поливать, когда верхние 5-7 см почвы становятся сухими.

"Я не придерживаюсь расписания полива, но проверяю растение регулярно. Не стоит поливать только потому, что наступил, например, четверг. Если неделя пасмурная, растение потребляет меньше воды. В теплую и солнечную погоду может понадобиться больше воды", - говорит Лиза Элдред Штайнкопф, автор книг о садоводстве.

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Факторы, которые влияют на частоту полива

1. Тип почвы

Монстера лучше всего чувствует себя в хорошо дренированной, но слегка влажной почве. Для тропических растений подойдет аэрированная почва. Чем быстрее почва высыхает, тем чаще нужно поливать.

2. Влажность и температура

Влажность воздуха и температура в вашем доме влияют на потребность растения в воде.

"Монстера прекрасно адаптируется к сухой среде, но высокая влажность усиливает рост и яркость листьев", - отмечает Марианна Виллберн, автор книги "Тропические растения и как их любить".

Растение лучше всего растет при температуре 18-29 °C. Чем теплее и суше в помещении, тем чаще нужно поливать.

3. Размер контейнера

Если горшок слишком большой, почва пересыхает медленнее, что может привести к загниванию корней. Материал контейнера (пластик, керамика) также влияет на скорость высыхания почвы.

4. Освещение

Монстера нуждается в ярком рассеянном свете. Чрезмерное прямое солнце быстрее высушивает почву, из-за чего частота поливов возрастает.

Как поливать монстеру

Монстеру можно поливать двумя способами:

1. Верхний полив

Поливайте верхнюю часть почвы, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия.

"Не оставляйте воду в поддоне - слейте ее через 30 минут", - рекомендует Штайнкопф.

2. Нижний полив

Этот метод предполагает погружение горшка в емкость с водой. Он способствует укреплению корневой системы, поскольку вода поступает к корням снизу.

Признаки недостаточного полива:

- увядшие, коричневые листья;

- тупые или вялые листья.

Признаки чрезмерного полива:

- увядшие листья, несмотря на влажную почву;

- мягкие желтые листья - сигнал о загнивании корней.

Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваша монстера оставалась здоровой, и она будет радовать вас десятилетиями.

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