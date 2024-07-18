Самые низкие цены за три сезона: сколько стоит арбуз в Украине

Отмечается, что жара плохо сказывается на качестве бахчевых.

Цены на арбузы в Украине продолжают лететь вниз. Фермеры снижают стоимость до катастрофически низкого уровня из-за большого предложения.

Аналитики EastFruit отметили, что на прошлой неделе средние оптовые цены на арбузы снизились до 15 грн/кг ($0,36/кг) – самая низкая цена, как минимум за последние 3 сезона.

Сейчас арбузы оптом уже продают в диапазоне 5-14 грн/кг ($0,12-0,34/кг), в зависимости от качества, сорта и объема. Таким образом, нынешние цены уже минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.

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Главными причинами, которые привели к такому резкому падению цен стали:

релокация производства после оккупации Россией территорий Херсонской и Запорожской областей. Теперь выращиванием баштанных занимаются все центральные области и некоторые западные;

благоприятные погодные условия весной и в первой половине лета.

Фермеры отметили, что цена падает из-за резкого увеличения сбора урожая. Жара не позволяет долго держать бахчевые на поле, поэтому их приходится собирать в ускоренном темпе. При этом указано, что засуха плохо влияет на качество арбузов, что также снижает цену.

В то же время на украинский рынок поступает по доступной цене более качественная продукция из Центральной Азии.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

Цены на арбузы в АТБ остаются довольно-таки высокими. Так, за килограмм "полосатого" придется заплатить 21,59 грн/кг.

При этом в Сильпо арбуз продают по цене 19 грн/кг.

Самый дешевый арбуз можно купить в Auchan – 18,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на картофель в Украине продолжает стремительно падать из-за погоды. Фермеры вынуждены отгружать картофель нового урожая по цене 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также снизились цены на мясо. Розничная цена за килограмм охлажденной свинины составила 191,9 грн/кг, что почти на 1% (1,8 грн/кг) меньше цен в мае.

При этом лопатка и тазобедренная часть упали в цене больше всего – на 2,3% и 2,8% соответственно, а вот цены на вырезку и корейку изменились минимально - в пределах 1 грн/кг. Что касается свиного ошейка, то это мясо подорожало на 1,6%.

Кроме того, снизились цены и на другие виды мяса. Так, цены на курятину снизились на 0,8%, а вот говядина подорожала на 5%.

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