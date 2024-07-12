В начале лета рынок бахчевых в Украине формировали импортные арбузы, которые доставляли из Греции, Испании, Турции, Италии, Испании.

У Украине сбор бахчевых начался с середины июня, а первые партии арбузов поступили в магазины и на рынки из Николаевской, Одесской, Винницкой и Закарпатской областей.

Также возросло количество арбузов с правого берега Херсонщины, где уже разминировали поля, но погоду на рынках они не делают из-за малениких объемов. Об этом пишет LIGA.net.

Отмечается, что в начале лета рынок бахчевых в Украине неожиданно формировали импортные арбузы, которые доставляли из Греции, Испании, Турции, Италии, Испании.

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"Теперь их вытесняют локальные арбузы, поэтому цены снижаются", - рассказал Иван Пальчевский, руководитель пресс-службы Fozzy Group.

Утверджается, что сейчас украинские фермеры ведут борьбу с оптовиками, потому что последние пытаются прогнуть закупочные цены вниз, но в то же время они не позволяют опустить планку розничных цен ниже 23 грн за кг.

В этом году цены "от производителя" в сравнении с прошлым упали на 15-20%, ведь на это повлияло увеличение импорта прежде всего из Турции.

При этом, импортные арбузы намного дороже украинских. На этой неделе в магазинах продавали арбузы из Италии по 50 грн за килограмм. В то же время в Киеве украинские арбузы стоят вполовину дешевле - 23 - 25 грн за килограмм.

"Впрочем, в этом году в Украине провал с арбузами, поскольку арбузами и дынями засажена наименьшая площадь за всю историю - бахчи вдвое меньше тех, что были перед войной", - отмечается в материале.

Арбузы в Украине - детали

Цены на арбузы в Украине стремительно падают. Такая ситуация на рынке бахчевых сложилась из-за из-за низкого спроса.

Аналитики EastFruit отметили, что из-за аномально жаркой погоды урожай и вовсе может погибнуть, поэтому продавцы торопятся с продажей.

Цены на арбуз уже опустились до 10-18 грн/кг ($0,25-0,44/кг), что в среднем на 40% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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