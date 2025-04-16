Гейтс предсказал, что ИИ заменит многих работников: кто 'уйдет на пенсию' раньше

По его мнению, уже вскоре ИИ заменит врачей и медиков, сократив дефицит этих работников в мире.

Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект может решить хроническую нехватку не только врачей и учителей, но и ряда других профессий.

"Искусственный интеллект придет и обеспечит медицинский IQ, и дефицита не будет", - сказал он в подкасте "People by WTF", передает Business Insider.

Гейтс обратил внимание на нехватку медработников в Индии, Африке и США. По данным Ассоциации американских медицинских колледжей, к 2036 году в США может не хватать до 86 000 врачей.

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"Страна нуждается в сотнях тысяч врачей, чтобы обеспечить одинаковое количество медицинской помощи всем, включая меньшинства, тех, кто не имеет медицинского страхования, и людей, живущих в сельской местности", - сказал Майкл Дилл Business Insider.

Дополнительное давление создает старение населения - количество врачей-гериатров сокращается, а пациентов больше. Это может вызвать кризис качества медицинской помощи.

На этом фоне растет интерес к медицинским AI-стартапам. Suki, Zephyr AI, Tennr - компании, которые обещают автоматизацию задач, облегчение диагностики, выбор новых методов лечения. В декабре Business Insider писал, что отрасль привлекла миллиарды инвестиций. McKinsey оценила потенциальный рост производительности в $370 миллиардов.

Образование сталкивается с подобными проблемами. 86% государственных школ США сообщили о трудностях с наймом учителей в 2023-2024 учебном году. 45% указали на нехватку персонала.

В Британии лондонский David Game College протестировал использование ChatGPT в преподавании. 20 учеников в течение года применяли ИИ в английском, математике, биологии и информатике. Несмотря на опасения относительно мошенничества, преподаватели заявили BI, что генеративный ИИ экономит время и может улучшить обучение.

Гейтс расширяет эту тему. По его убеждению, ИИ коснется не только врачей и учителей.

"Руки должны быть очень качественными, чтобы делать такие вещи. Мы этого достигнем", - сказал он, говоря о работниках на заводах, строительстве и в отелях.

Nvidia уже инвестирует в гуманоидных роботов, способных заменить людей в ручном труде. Цель - сократить расходы и повысить эффективность.

Гейтс считает, что будущее принесет уменьшение количества рабочих мест или изменение их сути:

"Вы можете выйти на пенсию раньше, вы можете работать сокращенную рабочую неделю... Это потребует почти философского переосмысления вопроса: "Хорошо, а что делать дальше?"

Он признает, что ему самому сложно изменить мышление: "Нам трудно - в моем случае, проведя почти 70 лет в мире дефицита - даже изменить свой разум".

Гейтс напомнил, что еще в 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс предполагал 15-часовую рабочую неделю. Но спустя 100 лет большинство людей работают по 40 часов.

"Мне не нужно работать. Я выбираю работать. Почему? Потому что это весело", - сказал он.

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