Гейтс напомнил, что гении Маска и Джобса являются совершенно разными.

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что причислять миллиардера Илона Маска и Стива Джобса к одной категории "визионеров" - это полное "упущение сути". Такое заявление он делал в интервью Bloomberg еще в 2020 году, сообщает издание Benzinga.

Соучредитель Microsoft признал, что Маск и Джобс - оба внесли огромный вклад, однако он отрицает версию о том, что основатель Tesla и SpaceX является "новым Стивом Джобсом".

"Если вы знаете людей лично, то такое грубое упрощение кажется странным. Знаете, Илон -скорее практический инженер. Стив был гением в дизайне, подборе людей и маркетинге. Вы бы вошли в комнату и не перепутали их друг с другом", - ответил Гейтс.

Видео дня

Он похвалил Маска за его вклад в создание электромобилей, многоразовых ракет, а также назвал его "новатором в прокладке туннелей". В то же время, Джобс, как пояснил Гейтс, не был тем, кто создавал технологию своими руками.

В издании отметили, что на протяжении многих лет Билл Гейтс публично хвалил работу Маска в интервью, но восхищение не было взаимным. Маск, который открыто критиковал соучредителя Microsoft, подливал масла в огонь напряженности между двумя миллиардерами.

Тем не менее, пишут журналисты, Гейтс сохранял лицо, сосредоточившись на разнице в стиле, а не на сути. Он описывал Джобса как человека, который мастерски собирал умы и стремился к совершенству.

"Их не спутаешь", - утверждал он, указав на то, что стили Джобса и Маска были почти противоположными.

Критика Маска Гейтсом

Как писал УНИАН, недавно соучредитель Microsoft Билл Гейтс осудил вмешательство Илона Маска в европейскую политику. По его словам, он не одобряет то, что известный разработчик вмешивается в политику таких иностранных государств, как Великобритания и Германия.

Гейтс заявил, что Маск не должен делать популистские заявления в поддержку тех или иных европейских партий.

Причиной такой реакции послужило выступление Маска на съезде ультраправой партии Германии "AfD". Тогда миллиардер заявил, что партия "Альтернатива для Германии" является главной надеждой для страны.

Вас также могут заинтересовать новости: