В Британии определили книги с самыми нелепыми названиями

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт издания Bookseller. В список претендентов вошли шесть произведений, опубликованных на английском языке.

Полный список номинантов на награду в этом году выглядит так:

1. «Происхождение кала» («The Origin of Feces») Дэвида Уолтера-Тоуса

2. «Кошки-пролетарии: Коты из винных погребов Нью-Йорка» («Working Class Cats: The Bodega Cats of New York City») Криса Балсиджера и Эрин Кэннинг

Читайте такжеЛукашенко получил Шнобелевскую премию3. «Из Южной Африки ли форель?» («Are Trout South African?») Дункана Брауна

4. «Как покакать на свидании» («How to Poo on a Date») из серии Mats & Enzo (ранее в этой серии вышел ряд похожих инструкций, например, «Как покакать на работе», «Как покакать на выходных» и другие)

5. «Пирог-рафия: Где пирог встречается с биографией» («Pie-ography: Where Pie Meets Biography») Джо Пэкхем

6. «Как молиться, если обижен на Бога» («How to Pray When You’re Pissed at God») Иэна Паннетта

Справка. Премию Diagram учредили в 1978 году издатели Тревор Боунфорд и Брюс Робертсон. По словам основателей, они изобрели награду, чтобы не скучать на ежегодной книжной ярмарке во Франкфурте. Первым лауреатом премии стал автор книги под названием «Второй международный семинар по голым мышам» («Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice»). В 2013 году награду получил Реджиналд Бейкери за книгу «Как защитить свой курятник от гоблинов» («Goblinproofing One’s Chicken Coop»).