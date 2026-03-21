'Аж душа замирает': Рыбчинский удивил сеть переводом хита 'Берега' (видео)

Раньше у этой песни была русскоязычная версия.

Украинский поэт и продюсер Евгений Рыбчинский перевел на украинский язык хит своего отца Юрия Рыбчинского "Берега", который ранее исполнял Александр Малинин.

Соответствующим видео он поделился в своем Instagram. В частности, ролик Евгений снял на фоне Днепра в столице.

"А на березі тім незабудки цвітуть". Было бы упущением не перевести легендарную песню отца на украинский. А раз уж перевел, почему бы не спеть", - подписал ролик Рыбчинский.

Реакция сети

Подписчики начали активно комментировать новую версию хита и отметили, что она теперь звучит гораздо лучше:

"The best! Какой прекрасный наш украинский язык! Эта песня в этом исполнении лучшая"

"Боже! Как же это красиво"

"На украинском языке песня звучит глубже и роднее, хотя я и от первого варианта была в восторге. А здесь новые краски, новые ощущения"

"Прекрасная песня, прекрасные стихи, прекрасное исполнение"

"Аж душа замирает, возвращаясь в юность".

Напомним, ранее легендарный дуэт "Алиби" представил украинскую версию хита "Табу". По словам сестер Завальских, идея вернуть песню появилась именно сейчас, когда многим людям хочется вернуться в воспоминания о беззаботных временах.

