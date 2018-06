Волшебное слово: в соцсетях высмеяли Трампа за твит с опечаткой

Президент США Донолаьд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом. В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

"Несмотря на постоянный негативный пресс сovfefe", - написал Трамп.

За два часа запись "лайкнули" 74 тысячи раз, также ее ретвитнули 60 тысяч пользователей, сообщает Washington Post.

В соцсетях сразу принялись гадать, что же именно хотел написать американский лидер.

What is the correct pronunciation of #covfefe? — Fusion (@Fusion) 31 мая 2017 г.

Некоторые пользователи предположили, что Трамп пытался написать ответ телеведущей канала CNN Кэти Гриффин, сфотографировавшейся с муляжом его отрубленной головы.

«Искренне надеемся, что covfefe - это не код запуска ядерных ракет. Если так, это будет весело. Потом», - написал один из пользователей.

Читайте такжеCNN: Русские собрали "унизительную информацию" о Трампе

В Твиттере даже появился аккаунт covfefe, в котором, правда, нет объяснения значения этого слова.

We do not submit to covfefe. We make the #covfefe. — Covfefe (@covfefe) 31 мая 2017 г.

Some people just want to see the world #Covfefepic.twitter.com/icn1plpHfE — Tony Moore (@TonyPixels) 31 мая 2017 г.

#Covfefe: What a wonderful phrase

Covfefe! Aint no passing craze

It means no worries for the rest of ur days

Its our problem-free philosophy pic.twitter.com/wvdsj24kWh — Elnathan John (@elnathan_john) 31 мая 2017 г.

Напомним, это уже не первая оплошность Трама в Twitter. Ранее он опубликовал свой самый короткий твит со словом «We» («Мы»), после чего удалил сообщение.