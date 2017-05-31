Волшебное слово: в соцсетях высмеяли Трампа за твит с опечаткой
Пользователи гадают, что же означает загадочное слово "сovfefe".
Президент США Донолаьд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом. В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.
Despite the constant negative press covfefe— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.
"Несмотря на постоянный негативный пресс сovfefe", - написал Трамп.
За два часа запись "лайкнули" 74 тысячи раз, также ее ретвитнули 60 тысяч пользователей, сообщает Washington Post.
В соцсетях сразу принялись гадать, что же именно хотел написать американский лидер.
This is #covfefe translated from Russian. pic.twitter.com/1Im7ZzLO0Y— Kristina Wong ❄️ (@mskristinawong) 31 мая 2017 г.
What is the correct pronunciation of #covfefe?— Fusion (@Fusion) 31 мая 2017 г.
Некоторые пользователи предположили, что Трамп пытался написать ответ телеведущей канала CNN Кэти Гриффин, сфотографировавшейся с муляжом его отрубленной головы.
«Искренне надеемся, что covfefe - это не код запуска ядерных ракет. Если так, это будет весело. Потом», - написал один из пользователей.
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В Твиттере даже появился аккаунт covfefe, в котором, правда, нет объяснения значения этого слова.
We do not submit to covfefe. We make the #covfefe.— Covfefe (@covfefe) 31 мая 2017 г.
Some people just want to see the world #Covfefepic.twitter.com/icn1plpHfE— Tony Moore (@TonyPixels) 31 мая 2017 г.
#Covfefe: What a wonderful phrase— Elnathan John (@elnathan_john) 31 мая 2017 г.
Covfefe! Aint no passing craze
It means no worries for the rest of ur days
Its our problem-free philosophy pic.twitter.com/wvdsj24kWh
Напомним, это уже не первая оплошность Трама в Twitter. Ранее он опубликовал свой самый короткий твит со словом «We» («Мы»), после чего удалил сообщение.