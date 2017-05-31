Волшебное слово: в соцсетях высмеяли Трампа за твит с опечаткой

12:12, 31 мая 2017
Курьёзы
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Пользователи гадают, что же означает загадочное слово "сovfefe".

Президент США Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Донолаьд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с неизвестным словом. В английском языке такого слова не существует, поэтому, скорее всего, Дональд Трамп допустил опечатку.

"Несмотря на постоянный негативный пресс сovfefe", - написал Трамп.

За два часа запись "лайкнули" 74 тысячи раз, также ее ретвитнули 60 тысяч пользователей, сообщает Washington Post.

В соцсетях сразу принялись гадать, что же именно хотел написать американский лидер.

Некоторые пользователи предположили, что Трамп пытался написать ответ телеведущей канала CNN Кэти Гриффин, сфотографировавшейся с муляжом его отрубленной головы.

«Искренне надеемся, что covfefe - это не код запуска ядерных ракет. Если так, это будет весело. Потом», - написал один из пользователей.

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В Твиттере даже появился аккаунт covfefe, в котором, правда, нет объяснения значения этого слова.

Напомним, это уже не первая оплошность Трама в Twitter. Ранее он опубликовал свой самый короткий твит со словом «We» («Мы»), после чего удалил сообщение.

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Теги: #пост Трампа