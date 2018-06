"Анти-Трамп" продолжается: для спикера Белого дома организовали доставку ненавистного ему мороженного

Загадочные отношения производителя мороженого и пресс-секретаря президента США беспокоят американскую общественность с конца прошлой недели, пишет Русская служба BBC.

На выходных журналисты выяснили, что на протяжении нескольких лет Спайсер ведет в "Твиттере" необъяснимую, но непримиримую вражду с Dippin' Dots, которая известна в США своим слоганом "The ice cream of the future" ("мороженое будущего").

Началось все с твита в апреле 2010 года, где Спайсер заявил: "Dippin' Dots - НЕ мороженое будущего".

Спустя год, выяснилось, что конфликт себя не исчерпал. В сентябре 2011 года будущий пресс-секретарь Трампа написал: "Я думаю, что уже говорил это раньше, но Dippin' Dots - не мороженое будущего".

Через месяц он опубликовал в своем аккаунте статью о банкротстве компании с подписью: "Мороженое прошлого".

На несколько лет враждебность к мороженому оставила Спайсера, однако в сентябре 2015 года Dippin' Dots снова обидела будущего сотрудника президентской администрации до глубины души.

"Если бы Dippin' Dots действительно было мороженым будущего, у них бы не закончилось ванильное", - написал он осенью 2015 года.

В самой компании предпочли не выяснять причины многолетней вражды и обратились к Спайсеру с письмом.

"Мы понимаем, что мороженое - серьезное дело. И прекращение выпуска мороженого с вашим любимым вкусом может показаться чрезвычайной ситуацией национального масштаба! Мы видели ваши твиты и хотели бы быть друзьями, а не врагами", - говорилось в заявлении компании.

Глава производителя мороженого даже предложил привезти мороженое в Белый дом, и к, облегчению всей страны, Спайсер отреагировал вполне дружелюбно.

"Как насчет того, чтобы сделать что-нибудь хорошее для тех, кто служил нашей стране, и для экстренных служб", - предложил он. Компания с радостью согласилась.

Однако пока отношения компании и Спайсера не наладились окончательно, все противники администрации Трампа могут заплатить шесть долларов на специальном сайте и отправить пресс-секретарю президента мороженое.

"Зачем кому-то выступать против "мороженого будущего"? Возможно, это связано с теориями заговора о глобальном потеплении", - говорится на сайте Senddippindots, обещающем послать Спайсеру пару грузовиков мороженого.

"Мы рассматриваем это как вид гражданского протеста, за счет которого мы возьмем у администрации президента реванш за весь этот посредственный вздор, который она несет", - говорится на сайте.

До назначения на пост пресс-секретаря Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии.