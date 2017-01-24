Альтернативный мир Дональда Трампа

Первые дни Дональда Трампа в роли хозяина Белого дома подтвердили предположения многих наблюдателей, что правление 45-го президента США будет бурным и наполненным конфликтами. Первый отрытый конфликт с американской прессой бывший телевизионный шоумен и строительный магнат организовал через несколько часов после принесения присяги. В ходе посещения штаб-квартиры ЦРУ Трамп пожаловался на необъективное освещение прессой масштабов толпы, собравшейся в пятницу в центре Вашингтона послушать присягу и выступление нового лидера Америки. То есть, себя любимого.

Стоя спиной к стене с именами погибших работников ЦРУ Трамп говорил не о долге патриота и памяти героев, а по-детски жаловался на прессу, в которой работают самые нечестные люди в мире, не увидевшие 20 января в Вашингтоне феноменальное собрание «миллиона с половиной человек». Подразумевая, вероятно, что политики – это образцы честности и добродетели. Пресс-секретарь нового президента Шон Спайсер поддержал бахвальство своего шефа: «Это была самая большая аудитория, когда-либо собиравшаяся на инаугурацию».

Первый отрытый конфликт с американской прессой Трамп организовал через несколько часов после принесения присяги

Ответ от нечестных людишек не заставил ждать: агентство Reuters опубликовало фотографии с одной точки вашингтонского Молла 20 января 2017 года и инаугурации Барака Обамы в январе 2009 года. Любой увидевший фотографии придет к выводу, что предшественника Трампа приветствовало гораздо большее число людей. Дотошные американские журналисты спросили у советника нового американского президента Келлиэн Конвей зачем, собственно, врать в мелочах, если впереди столько больших дел? Ответ был удивителен. Конвей сказала, что это была не «ложь», а изложение «альтернативных фактов».

Вы спросите: почему эта склока уязвленного недостаточным уровнем внимания американского президента с прессой важна для понимания сути правления Трампа? По многим причинам. В том числе, потому что показывает на родовую травму 45-го президента США, готового создать «альтернативную» реальность, если по какой-то причине действительность не будет его устраивать.

Психологи, вероятно, скажут, что подобная реакция – признак незрелости индивидуума. Как здесь не вспомнить пожелания экс-вице-президента США Джо Байдена победителю президентской гонки «побыстрее взрослеть», приобретая мудрость и необходимый уровень компетенции.

Десятилетиями американская пресса задавала высокие стандарты мировой журналистики. Именно американские журналисты показывали пример коллегам из других стран, как требовать от своих властителей говорить правду и как наказывать властьимущих за ложь. Трамп, поклявшийся защищать Конституцию США с ключевой для любой демократии статьей о независимости прессы, откровенно показал свое отношение к четвертой власти.

Теперь нет сомнения, что эта линия противостояния - «правда против альтернативной реальности» - будет сопровождать Трампа и его администрацию все четыре или восемь лет пребывания в Белом доме. В качестве доказательства этого предположения во вторник на встрече с лидерами Конгресса Трамп, выигравший выборы по числу голосов выборщиков, но проигравший Хиллари Клинтон с разницей в три миллиона голосов по общему числу избирателей, вновь начал утверждать, что результаты были сфальсифицированы. Правда, доказательств «незаконного голосования трех-пяти миллионов избирателей» новый президент США не привел.

Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что Трампу не хватит времени на создание армии своих пропагандистов, как сделали многие другие добравшиеся до власти любители «альтернативной реальности». Например, как это удалось хозяину Кремля Путину, уничтожившего российскую прессу, заменив ее эрзацем по втюхиванию своим согражданам вранья о «злодеяниях украинского фашизма», «загнивании Гейропы» и высоких «духовных скрепах».

Кстати, острые языки журналистов из пула вашингтонского Белого дома уже сравнили пресс-секретаря Трампа с пресс-секретарем казненного президента Ирака Саддама Хусейна, который отличался пристрастием нагромождать одну ложь на другую. Можно не сомневаться, что пресса будет внимательно следить за каждым шагом новой американской администрации и не даст шансов на «медовый месяц» в отношениях на первые 100 дней Трампа у власти.

А искушений у зависимого от общественного внимания и поддержки белой части американских избирателей 45-го президента США по изменению реальности будет много. Как и поводов у прессы – ударить по рукам.

Трампу не хватит времени на создание армии своих пропагандистов, как сделали многие другие добравшиеся до власти любители «альтернативной реальности»

Если бы не грозный враг у ворот нашей страны, мы могли бы благодушно посмеиваться над глупостями и эскападами 70-летнего «старичка» Трампа и размышлять о «смене эпох», но война еще одного любителя «альтернативных фактов» - президента России – против нашей страны не позволяет нам расслабляться.

Каким будет этот новый мир? Какое место в нем займет Украина? Есть ли в нем место для каждого из нас?

Заявления Трампа говорят о том, что новый американский лидер не видит особой ценности в поддержании системы мирового порядка со свободной торговлей народов и наций, создаваемого его же страной в течение последних 60 лет. И вопрос лишь в том, пойдет ли он на сознательное разрушение этого миропорядка, уберегавшего худо-бедно планету Земля от новых масштабных кровопролитных войн.

Вот уж действительно, что дом, который построил Дядюшка Сэм, может разрушить не внешний враг, а лишь сам Uncle Sam (читай – Трамп). Как правильно написал The Economist в редакционной статье: «Из своего Овального офиса президент может принести относительно небольшой объем добра, но при этом нанести значительный вред».

Возможно, Трамп, который никогда в жизни не работал в структурах власти, верит, что существуют простые решения сложных проблем. Например, что вывод страны из торговых союзов и введение США протекционистских заградительных тарифов сделает «маленького американца» богаче. Или что ослабление «устаревшего» блока НАТО повысит безопасность Америки, а поддержка центробежных сил в Европе приведет к росту уровня защищенности жителей Старого Континента, пережившего в прошлом столетии две мировые войны.

Может, Трамп действительно думает, что применение в дипломатии бизнес-принципа «ты мне, я – тебе» - это лучшее решение, которое самая богатая страна мира может предложить миру в XXI веке. Пока мы видим, что высокие шансы на победу имеет не модель «win-win» (Я побеждаю – ты побеждаешь), а “I win, you lose” (Я победил, ты проиграл). История доказывает, что, при попытке применения такой стратегии, в конце концов, проигравшими оказываются все. Правда, понимание этого приходит иногда слишком поздно.

Юрий Куликов