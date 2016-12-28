Медведев "породил" 2 из 10 топ-мемов 2016 года по версии Google

09:58, 28 декабря 2016
Курьёзы
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал автором двух мемов, вошедших в российский топ-10 за 2016 год по версии сервиса Google Trends.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Фраза "Денег нет, но вы держитесь" занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в оккупированном Крыму в мае 2016 года.

На вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал, что "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения".

Второй мем авторства Медведева — "Русиано" — занимает седьмую позицию. Переименовать кофе "американо" в "русиано" российский премьер предложил на заседании Евразийского межправительственного совета.

В разговоре Медведев отметил, что белорусские чиновники вели себя "исключительно конструктивно", на что глава правительства Беларуси Андрей Кобяков сказал, что ему в этом помог восточный кофе.

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"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!", — сказал Медведев, обращаясь одному из участников заседания. "Русиано", — нашел новое название для напитка российский премьер.

В то же время возглавляет топ-10 мемов по версии Google Trends слово "патимейкер", а замыкает — "мое увожение".

Список "Людей года" открывает избранный президент США Дональд Трамп, на втором месте — британский актер Алан Рикман. Рикман скончался 14 января 2016 года.

Как известно, Google Trends — это публичное приложение корпорации Google, основанное на поиске компании, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.

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Теги: #Медведев#кофе