Медведев "породил" 2 из 10 топ-мемов 2016 года по версии Google

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Фраза "Денег нет, но вы держитесь" занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в оккупированном Крыму в мае 2016 года.

На вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал, что "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения".

Второй мем авторства Медведева — "Русиано" — занимает седьмую позицию. Переименовать кофе "американо" в "русиано" российский премьер предложил на заседании Евразийского межправительственного совета.

В разговоре Медведев отметил, что белорусские чиновники вели себя "исключительно конструктивно", на что глава правительства Беларуси Андрей Кобяков сказал, что ему в этом помог восточный кофе.

Читайте такжеДенег нет, хорошего вам настроения: Слепаков в новой песне поиздевался над Медведевым (видео)

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!", — сказал Медведев, обращаясь одному из участников заседания. "Русиано", — нашел новое название для напитка российский премьер.

В то же время возглавляет топ-10 мемов по версии Google Trends слово "патимейкер", а замыкает — "мое увожение".

Список "Людей года" открывает избранный президент США Дональд Трамп, на втором месте — британский актер Алан Рикман. Рикман скончался 14 января 2016 года.

Как известно, Google Trends — это публичное приложение корпорации Google, основанное на поиске компании, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.